Košické univerzity si pripomínajú 30. výročie sériou podujatí

Košice 19. novembra (TASR) - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ), Technická univerzita (TUKE) a Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) v Košiciach organizujú v utorok pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie sériu podujatí pod názvom Deň košických študentov. V programe sú spomienková slávnosť, diskusia, interaktívna výstava, ale aj hokejový zápas či koncert. Informovala o tom hovorkyňa UPJŠ Linda Babušík Adamčíková.



"Sedemnásty november sa už tradične spája so študentmi. Pred 30 rokmi boli práve oni hybnou silou spoločensko-politických zmien. Je našou povinnosťou na to nezabudnúť a pri príležitosti 30. výročia týchto udalostí si to dôstojne pripomenúť," uviedol rektor UPJŠ Pavol Sovák.



Prvým z podujatí je poludňajšia spomienková slávnosť nazvaná Späť v čase v univerzitnom areáli UVLF pri soche koňa Arda. Súčasťou sú historické fotografie konfrontované so súčasnosťou, replika slávneho Bufetu Koruna s tradičnou ponukou párkov a tresky, o spomienky sa podelia "Hrdinovia doby" a napokon sa v areáli rozhorí Plamienok vďaky a bude sa štrngať kľúčmi. "Dnešná generácia študentov nezažila obdobie, keď sa ťažko dýchalo, ale ani eufóriu, ktorú sme pocítili v Novembri. Vtedy sme nevedeli, ako to dopadne, ohrozené bolo štúdium i kariéra. To, čo bolo nedosiahnuteľné, sa stalo skutočnosťou. Dnešní študenti môžu vyjadriť svoj názor, cestovať, študovať v zahraničí, chodiť na stáže, majú neobmedzené zdroje informácií, ale v celej spoločnosti prevláda individualizmus. Každej generácii by som želala, aby mohla zažiť to nadšenie, zomknutosť, keď sme sa chránili a pomáhali si navzájom," konštatovala rektorka UVLF Jana Mojžišová.



Súčasťou ponuky sú aktivity študentských spolkov a organizácií. Popoludní príjmu študentov spoločne rektori troch univerzít.



Reflexie novembrových revolučných udalostí z perspektívy tých, ktorí boli pred 30 rokmi sami študentmi, prinesie diskusia na pôde UPJŠ. Pod názvom "Dnes nás učia, v 89 boli študentmi" budú od 15.00 h v budove Minerva diskutovať Róbert Stojka z katedry filozofie a dejín filozofie Filozofickej fakulty UPJŠ, Marián Gladiš z katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ a Peter Mlynarčík z Matematického ústavu Slovenskej akadémie vied (SAV).



Deň košických študentov zahŕňa aj hokejový zápas pre košických študentov v Steel Aréne, v ktorom sa stretnú mužstvá HC Košice a Liptovského Mikuláša. Po ňom budú aktivity pokračovať na Lekárskej fakulte UPJŠ. O 18.00 h to bude interaktívna výstava s odborným výkladom "Prvý dotyk so slobodou" a následne koncert kapely No Name.



Ďalším podujatím venovaným Novembru 1989 bude vo štvrtok a piatok (21.-22. 11.) vedecká konferencia na tému "1989 – 2019: Kam kráčaš demokracia", ktorú organizuje Katedra politológie FF UPJŠ.