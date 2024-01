Košické univerzity so súkromnou firmou vytvorili prietokovú batériu

Na snímke zľava docentka a vedúca laboratória RFB technológie na Ústave chemických vied UPJŠ Andrea Straková Fedorková, Rudolf Sihlovec z INO-HUB a prodekan pre vedu, výskum a doktorandské štúdium na Strojníckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach Ján Slota počas tlačovej konferencie Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach k zhodnoteniu úspešného ukončenia testovania a inštalácie unikátnej prietokovej batérie s veľkým strategickým významom pre Slovensko aj Európu, 18. januára 2024 v Košiciach. Foto: TASR František Iván

Košice 18. januára (TASR) - Dve košické univerzity a slovenská firma INO-HUB Energy úspešne vyrobili a otestovali prietokovú batériu. Je prvou svojho druhu na Slovensku a podľa jej tvorcov umožňuje revolučný prístup pri skladovaní elektrickej energie s viacerými výhodami.Výsledkom spolupráce a spoločného výskumu je funkčná prietoková batéria s veľkosťou 80 kilowatthodín (kWh). Nainštalovali ju koncom minulého roku v Kysuckom Novom Meste, kde je aj plánovaná sériová výroba od roku 2026. Zapojení partneri o tom informovali vo štvrtok v Košiciach.Aktuálne sa v Európe i vo svete inštaluje veľa lítiových (LFP) stacionárnych batériových úložísk. Podľa odborníkov by čoskoro mohli byť nahradené práve prietokovými technológiami, ktoré sú ekologickejšie, bezpečnejšie a s dlhšou životnosťou.uviedol generálny riaditeľ INO-HUB Energy Rudolf Sihlovec. Životnosť novej batérie dosahuje podľa neho až 20 rokov. "skonštatoval.Slovensko sa tak podľa Sihlovca dostáva na mapu konkurencieschopných krajín v tejto oblasti a dokáže vyrobiť to, čo konkurenti zo sveta.zdôraznil.Spoločný výskum zahŕňal okrem firmy Ústav chemických vied Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) a Strojnícku fakultu Technickej univerzity v Košiciach (SjF TUKE). Navrhovanie, optimalizácia a testovanie, ktoré vyústilo do finálnej podoby batérie, trvalo desať mesiacov.Obe univerzity oceňujú spoluprácu so súkromnou sférou, ktorá umožňuje lepšie prepojenie vedy s výskumom v oblasti batériových systémov, ako aj zavedenie nových tém do vzdelávacích plánov.uviedla vedúca laboratória RFB technológie na Ústave chemických vied UPJŠ Andrea Straková Fedorková. V pláne je podľa nej aj zavedenie tohto typu batérie do samotnej výuky.priblížil Ján Slota, prodekan pre vedu, výskum a doktorandské štúdium SjF TUKE. Do projektu boli zapojení aj študenti.