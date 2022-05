Košické UNLP a DFN majú nové vedenie, zmeny nastali aj vo vedení NTS

Košice 31. mája (TASR) – Univerzitnú nemocnicu Louisa Pasteura (UNLP) Košice bude po novom viesť doterajší výkonný riaditeľ pre liečebno-preventívnu starostlivosť Ľuboslav Beňa. Povereným riaditeľom Detskej fakultnej nemocnice (DFN) Košice sa stane Andrej Koman. Na čele Národnej transfúznej služby bude Ivan Oleár. TASR o tom informovalo Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR.



"V UNLP Košice sa mení zriaďovacia listina, trojčlennú radu riaditeľov nahradí jednoosobový štatutárny orgán," uviedol rezort. Beňa od stredy (1. 6.) nahradí doterajšieho generálneho riaditeľa nemocnice Jána Slávika. Funkcia výkonného riaditeľa pre vedu výskum a vzdelávanie bola neobsadená.



Riaditeľkou DFN bola doposiaľ Jaroslava Feketeová, ktorá podľa MZ SR opúšťa funkciu z osobných dôvodov.



Noví riaditelia povedú nemocnice až do riadneho výberového konania, najdlhšie na dobu šesť mesiacov.



K zmene zriaďovacej listiny dochádza od stredy aj v NTS. "Kolektívny (trojosobový) štatutárny orgán - rada riaditeľov v zložení generálny riaditeľ, ekonomický riaditeľ a medicínsky riaditeľ, sa mení na jednoosobový štatutárny orgán," spresnilo MZ SR.



Oleára vymenoval minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) na dobu určitú, a to do obsadenia miesta úspešným uchádzačom výberového konania, najdlhšie na šesť mesiacov.