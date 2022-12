Košické zastupiteľstvo bude opäť rokovať o poplatkoch za odpad

Košice 28. decembra (TASR) – Košickí mestskí poslanci sa v piatok (30. 12.) zídu na ďalšom mimoriadnom zasadnutí. Jediným ohláseným bodom na prerokovanie bude návrh na zvýšenie poplatkov za komunálny odpad. Primátor mesta Jaroslav Polaček sa tak na tretíkrát v priebehu decembra pokúsi zámer presadiť.



Zmena Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta neprešla na riadnom zasadnutí zastupiteľstva 15. decembra ani na mimoriadnom zasadnutí 22. decembra.



"Rozdiel medzi príjmami a výdavkami bez úpravy sadzieb poplatku za komunálny odpad by predstavoval stratu vo výške cca 7,4 milióna eur. Vychádzajúc z týchto skutočností navrhujeme upraviť sadzbu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady tak, aby výnos z poplatku pokryl výdavky na jeho likvidáciu, respektíve aby sa celkom minimalizoval rozdiel medzi príjmami a výdavkami," uvádza mesto v dôvodovej správe. Zmeniť sadzby dane je pritom možné len k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.



Návrh obsahuje zvýšenie paušálneho poplatku v prepočte na osobu a rok z 36,86 na 59,86 eura. Pri množstvovom zbere, spravidla pre rodinné domy, by to bolo zvýšenie zo 160,16 na 228,80 eura na rok. Pri kontajneri o objeme 1100 litrov s vývozom jedenkrát týždenne pre právnické osoby by bol nový poplatok 2288 eur ročne.



Zníženie poplatku na polovicu sa týka ľudí nad 62 rokov, držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, prevažne alebo úplne bezvládnych osôb či ľudí v hmotnej núdzi.



"Neviem, ako bude vyzerať nasledujúce obdobie. Výpadok v rozpočte nielen z dôvodu štátu, ktorý veľmi silno zasiahol do samospráv, je v Košiciach 34 miliónov eur. Ak si k tejto sume prirátame ďalších približne šesť až sedem miliónov eur za komunálny odpad, sú to šialené čísla, ktoré nám budú chýbať. Istým spôsobom to bude mať vplyv na kvalitu služieb, ktoré Košičanom dávame," uviedol Polaček po neschválení návrhu 22. decembra. Pripomenul pritom, že mesto začne rok 2023 v rozpočtovom provizóriu.