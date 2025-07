Košické zastupiteľstvo nesúhlasí s rušením 17. novembra ako dňa voľna

Košice 1. júla (TASR) - Košické mestské zastupiteľstvo (MsZ) vyjadrilo nesúhlas so zámerom vlády SR zrušiť deň pracovného pokoja 17. novembra - Deň boja za slobodu a demokraciu. Zamýšľané opatrenie nevníma ako technické či ekonomické opatrenie, ale ako cieľ k oslabeniu historickej pamäti a zľahčovaniu hodnôt, na ktorých stojí naša spoločnosť. Deklaratívne vyhlásenie schválili mestskí poslanci na svojom minulotýždňovom rokovaní.



Návrh predložila poslankyňa Ľubica Blaškovičová, ktorá je jednou z hlavných postáv Novembra 1989 v Košiciach. „Tento dátum nepredstavuje len jednu z mnohých historických udalostí, ale trvalú hodnotu, ku ktorej sa ako spoločnosť opakovane vraciame. Je to jeden z najdôležitejších a najpozitívnejších momentov Slovenska v jeho novodobej histórii. Práve vďaka 17. novembru 1989 môžeme dnes žiť v slobodnej krajine,“ uvádza sa vo vyhlásení, podľa ktorého sa v Košiciach odohrávali kľúčové verejné zhromaždenia, ktoré prispeli k pádu totalitného režimu.



Poslanci zároveň požiadali primátora Jaroslava Polačeka, aby vyhlásenie zaslal Úradu vlády SR, predsedovi Národnej rady SR a prezidentovi SR. Za hlasovalo 32 poslancov, traja sa zdržali.



Ďalším uznesením MsZ podporilo snahu mesta Levoča o návrat busty Cecílie Gonzagovej, ktorej autorstvo pripisujú odborníci renesančnému umelcovi Donatellovi. Poslanci tak urobili v nadväznosti na historické zoskupenie miest Pentapolitana, do ktorého patrili mestá Košice, Prešov, Bardejov, Levoča a Sabinov. Žiadajú Ministerstvo kultúry SR o vytvorenie vhodných podmienok v priestoroch SNM - Spišského múzea v Levoči na dôstojné, odborné a bezpečné sprístupnenie tejto busty verejnosti.