Košické zastupiteľstvo odobrilo návrhy na Cenu mesta
Verejné ocenenia budú laureátom odovzdané v rámci májových osláv Dňa mesta Košice.
Autor TASR
Košice 25. februára (TASR) - Košické mestské zastupiteľstvo (MsZ) na svojom utorkovom (24. 2.) zasadnutí schválilo zoznam laureátov na udelenie Ceny mesta Košice v roku 2026. Po rokoch udelilo aj čestné občianstvo mesta Košice, a to speváčke Marike Gombitovej a hokejistovi Petrovi Bondrovi.
Cenu mesta Košice môže MsZ udeliť raz ročne najviac desiatim jednotlivcom a trom kolektívom za vynikajúce tvorivé výkony, významné výsledky a mimoriadne zásluhy vo vedeckej, technickej, kultúrnej, umeleckej, športovej, publicistickej a verejnoprospešnej činnosti.
Dostanú ju predseda Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v SR a generálny riaditeľ spoločnosti Tauris Richard Duda, slovenská reprezentantka v triatlone pochádzajúca z Košíc Romana Gajdošová i paratenečníčka, trénerka a spoluorganizátorka v oblasti Para DanceSport Helena Kašická. Ocenenie dostane aj viceprezident pre vonkajšie vzťahy, riadenie a rozvoj podnikania spoločnosti U. S. Steel Košice Miroslav Kiraľvarga, bývalá riaditeľka Úradu Košického samosprávneho kraja Rozália Múdra, finančná riaditeľka s dlhoročnou praxou v poisťovníctve Beáta Petrušová, ako aj jazykovedec a emeritný profesor Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach Ján Sabol či rozhlasový redaktor, moderátor a autor viacerých publicistických relácií Miroslav Talavašek.
Cenu mesta in memoriam udelilo MsZ riaditeľovi a štatutárovi neziskovej organizácie Rada seniorov mesta Košice Jánovi Cabanovi a policajnému vyšetrovateľovi Petrovi Kaňuchovi.
Laureátmi spomedzi kolektívov sú Kardiocentrum Agel, kolektív Katedry anorganickej chémie Prírodovedeckej fakulty UPJŠ a Športový klub Koryo Taekwondo Slávia UPJŠ Košice.
Čo sa týka verejného ocenenia Čestný občan mesta Košice, magistrát pripomenul, že Gombitová študovala a začínala s koncertovaním v Košiciach, pričom jej život a tvorba boli od počiatkov úzko späté s metropolou východného Slovenska. „V Košiciach umelecky dozrela a odštartovala svoju profesionálnu kariéru,“ uvádza sa v materiáloch, ktoré schválili poslanci MsZ.
Titul udelili aj Bondrovi, ktorý v minulosti aktívne hrával hokej a počas svojej kariéry dosiahol mimoriadne športové úspechy. Podľa mesta jeho pôsobenie v Košiciach malo nielen športový, ale aj spoločenský rozmer a prispelo k zvýšeniu prestíže hokeja v meste a k inšpirácii mladých športovcov.
Čestné občianstvo sa odovzdáva a udeľuje najviac dvakrát za riadne volebné obdobie. Mesto na svojej webovej stránke pripomína, že Gombitová s Bondrom budú v poradí 40. a 41. držitelia tohto ocenenia. Naposledy bolo udelené v roku 2016 bývalému sovietskemu prezidentovi Michailovi Sergejevičovi Gorbačovovi.
