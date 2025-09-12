< sekcia Regióny
Košické zastupiteľstvo odsúhlasilo vykupovanie pozemkov v zoo
MsZ odobrilo návrh na osobitný postup majetkového vysporiadania pozemkov v zoo, keďže zhruba 11 percent jej celkovej plochy je stále v súkromných rukách.
Autor TASR
Košice 12. septembra (TASR) - Košické mestské zastupiteľstvo (MsZ) na štvrtkovom (11. 9.) rokovaní okrem iného odsúhlasilo aj plánovaný postupný výkup pozemkov v Zoologickej záhrade (zoo) Košice, ktoré sú v súkromných rukách. Poslanci diskutovali aj o regulácii hazardných hier, rokovanie o tom napokon prerušili.
MsZ odobrilo návrh na osobitný postup majetkového vysporiadania pozemkov v zoo, keďže zhruba 11 percent jej celkovej plochy je stále v súkromných rukách. Na výkup týchto pozemkov má ísť od budúceho roka z rozpočtu mesta minimálne 100.000 eur. V prípade priaznivého finančného hospodárenie sa táto suma môže zvýšiť na trojnásobok.
Majitelia za pozemky dostanú 24 eur za meter štvorcový (m2). „Cena sa týka tých pozemkov, ktoré neboli vykúpené ešte pred začiatkom výstavby zoo alebo boli formálne vyvlastnené, no nedošlo pri nich k zápisu vlastníckeho práva v prospech bývalej Československej socialistickej republiky (ČSSR). Pozemky kategórie B, ktoré boli vykúpené ešte za socializmu, no nedošlo k prevodu vlastníctva v prospech ČSSR, mesto odkúpi za 1 cent za m2,“ pripomína mesto na svojej webovej stránke.
Čo sa týka obmedzenia hazardu na území mesta, MsZ má v tejto téme pokračovať na najbližšom rokovaní.
Poslanci zároveň schválili predĺženie zmluvy o revolvingovom úvere na sumu desať miliónov eur. Slúžiť má na preklenutie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami v rozpočtovom období 2025 - 2027.
Odobrili aj vyhlásenie verejného obstarávania v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Košíc, pričom predpokladaná hodnota zákazky dosahuje takmer 200 miliónov eur s DPH.
MsZ súhlasilo i s aktualizáciou svojho aprílového uznesenia o založení spoločného podniku mesta a rakúskej skupiny WBG Wohnen und Bauen Gesellschaft na účely projektu štátom podporovanej výstavby nájomných bytov, ako i s úpravou zmluvného vzťahu s Občianskym združením Chi3, ktoré je nájomcom bývalého kina Družba. Úprava zahŕňa zväčša formálne záležitosti.
Poslanci okrem iného vyhoveli aj protestu prokurátora. V dôsledku toho zo všeobecne záväzného nariadenia mesta o čistote a verejnom poriadku vypustili časť, ktorá hovorila o regulácii chovu a držbe divých zvierat, čím mesto zakazovalo takzvané potulné zoo.
Schválili aj vyhlásenie dobrovoľných zbierok ako Polievka svätej Alžbety a Primátorský punč.
