Košické zastupiteľstvo po proteste prokurátora upravilo poriadok

Košice 24. júna (TASR) - Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja (KSK) v pondelok schválilo úpravu rokovacieho poriadku, ktorá sa týka otvorenia rozpravy zo strany predsedajúceho. Poslanci tak vyhoveli protestu krajského prokurátora, ktorý napadol sporné ustanovenie pre jeho rozpor so zákonom o samosprávnych krajoch.



Podľa napadnutej časti rokovacieho poriadku "k prerokúvanej veci po vystúpení predkladateľa, prípadne spracovateľa, ak je to potrebné, predsedajúci otvorí rozpravu". Krajská prokurátorka Alena Mosná v proteste poukázala na to, že takéto znenie dávalo predsedajúcemu "možnosť rozhodnúť len na základe jeho vlastnej úvahy, bez akýchkoľvek ďalších limitov či obmedzení upravených rokovacím poriadkom, či rozpravu ku konkrétnemu bodu programu zasadnutia otvorí, alebo nie". Namietala, že to obmedzovalo právo poslanca predkladať zastupiteľstvu a jeho orgánom návrhy.



V konkrétnom prípade predseda KSK Rastislav Trnka na mimoriadnom zasadnutí krajského zastupiteľstva 23. novembra 2023 neotvoril rozpravu, čo vyvolalo kritiku časti poslancov. Zastupiteľstvo v tom čase malo za cieľ odvolať vtedajšieho šéfa Správy ciest KSK Antona Trišča. Trnka vtedy oznámil, že Trišč sa sám vzdal funkcie a zastupiteľstvo iba schválilo uznesenie, ktorým vzalo jeho rezignáciu na vedomie. Trnka dôvodil, že "pominuli dôvody na tento bod". Podľa neho pritom nedošlo k porušeniu zákona a poslaneckého práva. "Je potrebné zdôrazniť, že predkladané návrhy poslancov musia súvisieť s prerokúvanou vecou, v tomto prípade nebolo možné prijať iný návrh poslanca ako návrh, ktorý bol schválený Zastupiteľstvom KSK," povedal Trnka. Poukázal tiež na to, že napadnuté ustanovenie bolo už v rokovacom poriadku, ktorý platil od roku 2010.



Schválená úprava teraz jednoznačne určuje, že predsedajúci k prerokúvanej veci otvára rozpravu. Zmena sa týka aj ďalšej časti pravidiel rokovania.



Poslanec Jaroslav Polaček, ktorý podnet na prokuratúru podal, v pondelok okrem iného navrhol, aby sa na decembrovom zasadnutí poslanci venovali v osobitnom bode celkovej zmene rokovacieho poriadku. Jeho návrh však nezískal dostatok hlasov.