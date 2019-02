Košické zastupiteľstvo schválilo vyrovnaný rozpočet vyše 224 mil. eur

Aby bol rozpočet vyrovnaný, bolo podľa neho potrebné použiť finančné zdroje aj z rezervného fondu, a to vo výške približne 6,7 milióna eur.

Košice 14. februára (TASR) - Mesto Košice plánuje v tomto roku hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom s celkovými príjmami a výdavkami na úrovni 224,17 milióna eur, z toho bežné príjmy predstavujú takmer 179,54 milióna eur a bežné výdavky sú vo výške vyše 178 miliónov, s prebytkom 1,47 milióna eur. Kapitálové príjmy sú rozpočtované vo výške 28,42 milióna eur a výdavky v objeme 24 miliónov eur. Rozpočet na rok 2019 schválilo vo štvrtok mestské zastupiteľstvo.



"Prvá skutočnosť je, že ani ja nie som spokojný s rozpočtom, druhá je však v tom, že musíme začať splácať dlhy, ktoré sme si narobili", povedal primátor Jaroslav Polaček.



Aby bol rozpočet vyrovnaný, bolo podľa neho potrebné použiť finančné zdroje aj z rezervného fondu, a to vo výške približne 6,7 milióna eur. "Nemôže to byť nastavené takto. Rezervný fond by sme mali využívať hlavne na dlh, ktorý je v rámci rozvoja mesta. Musíme sa pripraviť na to, že toto obdobie, ktoré poznáme, nebude navždy, a musíme riešiť daňovú reformu, aby sme do rozpočtu dostali zdroje, ktoré nám na bežné výdaje chýbajú," dodal.



Z rozpočtu je pre jednotlivé mestské časti (MČ) vyčlenených 11,18 milióna eur. Ako vedenie uviedlo, je to o 1,7 milióna eur viac ako rok predtým. Podľa poslanca a starostu MČ Košice-Pereš Jozefa Karabina je prax v menších MČ iná. "V roku 2008 som dostal príspevok na jedného obyvateľa vo výške 166 eur, dnes mám dostať 137 eur," povedal. Viacerí poslanci, najmä tí, ktorí sú zároveň starostami jednotlivých MČ, sa zhodli, že v budúcnosti bude potrebné riešiť model financovia MČ.



V programe Sociálne mesto sa počíta so zvýšením výdavkov o 30 percent, čo predstavuje vyše dvoch miliónov eur. "V uplynulých rokoch sa venovalo veľmi málo pozornosti stravovaniu dôchodcov, tentoraz sme výdavky na ich stravovanie medziročne zvýšili na 2,3-násobok vlaňajšej úrovne," uviedol Polaček.



Medzi priority mesta na tento rok patria aj stavebné úpravy, rekonštrukcie a údržba komunikácií, mostov a chodníkov. Na tieto účely je v návrhu rozpočtu vyčlenených 12,2 milióna eur. Peniaze pôjdu napríklad aj na rekonštrukciu semaforov na Starozagorskej, na križovatke Bačíkova – Moyzesova a ich výstavbu na križovatke Moskovská – Wuppertálska. Na rekonštrukciu a výstavbu multifunkčných športových ihrísk a atletických oválov je určená suma 275.000 eur. Rozpočet okrem iného zahŕňa i zdroje na projektové dokumentácie na ďalšiu etapu modernizácie električkových tratí, rozšírenie Slaneckej cesty či výstavbu nových nájomných bytov.



"Do výdavkov rozpočtu sa muselo zakomponovať aj 2,817 milióna eur. Tieto peniaze predstavujú prvú z dvoch splátok, ktoré je mesto povinné vrátiť za pochybenia pri projekte Košice - Európske hlavné mesto kultúry (EHMK) 2013 – Kasárne Kulturpark," uvádza magistrát na svojej webovej stránke.