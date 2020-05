Košické zastupiteľstvo schválilo zmeny v kultúrnych organizáciách

Košice 15. mája (TASR) – Racionalizačné opatrenia v kultúrnych organizáciách Košického samosprávneho kraja (KSK) v piatok schválilo krajské zastupiteľstvo. Zahŕňajú transformáciu rozpočtových organizácií na príspevkové, ako aj zlúčenie niektorých z nich.



Zmeny v sieti kultúrnych organizácií sa týkajú Kultúrneho centra Údolia Bodvy a Rudohoria, Kultúrneho centra Abova, Hvezdárne v Michalovciach, Zemplínskeho osvetového strediska v Michalovciach, Spišskej knižnice v Spišskej Novej Vsi a Spišského osvetového strediska v Spišskej Novej Vsi. Po novom od 1. januára 2021 vzniknú tri centrá, ktoré budú tieto kultúrne zariadenia združovať do Centra kultúry Košického kraja, Zemplínskeho kultúrneho centra a Spišského kultúrneho centra.



"Racionalizácia z nášho pohľadu prispeje k vyššej flexibilite aj väčšej zodpovednosti v hospodárení v kultúrnych organizáciách. Okrem toho, zmeny sa budú realizovať aj v sieti kultúrnych zariadení, čím nechceme ich služby redukovať, len zmeniť spôsob ich zabezpečenia," informoval novinárov predseda KSK Rastislav Trnka. Doplnil, že v daných zariadeniach nie sú všade vymenovaní riaditelia. "Čiže to zlúčenie sa nedotkne tých zariadení spôsobom, že niekoho teraz ideme 'vyhadzovať', len jednoducho už ďalej budú mať jedného riaditeľa. Zároveň sa niečo ušetrí na účtovníctve alebo účtovných položkách a prevádzkových nákladoch a tie peniaze budú použité v kultúrnych zariadeniach," skonštatoval.



Krajskí poslanci schválili aj zmenu všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v krajských stredných školách a školských zariadeniach. Zmena bola nevyhnutná kvôli pozastaveniu poplatkov za ubytovanie na 16 internátoch. Kraj výber poplatkov od žiakov pozastavil od 16. marca.



Súčasťou rokovania poslancov bol aj Program obnovy krajiny KSK a aktivity akčného plánu. V tomto roku k nim patrí realizácia vodozádržných opatrení, príprava odbornej konferencie na túto tému a kraj začne aj s výstavbou vegetačných striech na budovách Strednej odbornej školy (SOŠ) technickej v Michalovciach a Technickej akadémie v Spišskej Novej Vsi.



Rokovanie poslancov zorganizovali pre opatrenia proti šíreniu nového koronavírusu formou videokonferencie, ďalšie zasadnutie by sa už malo podľa Trnku konať tradičným spôsobom.