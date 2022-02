Košickej záchranke pomôžu v súvislosti s Ukrajinou českí záchranári

Košice/Brno 26. februára (TASR) – Záchrannej službe Košice (ZSKE) budú v súvislosti s dianím na Ukrajine od tohto víkendu vypomáhať štyria lekári a záchranári z Českej republiky, konkrétne zo Zdravotníckej záchrannej služby Juhomoravského kraja (ZZSJmK). TASR to potvrdili obe záchranky.



"Vyslali sme do Košíc dve lekárske posádky v zložení lekár a záchranár. Boli sme požiadaní košickou záchrannou službou o výpomoc po tom, ako sa dostala do kritickej personálnej situácie," uviedla v sobotu pre TASR hovorkyňa ZZSJmK Michaela Bothová. Vyslanie najprv odobril Juhomoravský kraj, ktorý je zriaďovateľom záchranky. Podľa českých záchranárov má v košickej záchranke chýbať asi desať ukrajinských lekárov, o rovnakom čísle v piatok (25. 2.) hovorila i Medzinárodná asociácia lekárov na Slovensku (MALnS).



ZSKE však odmieta, že by bola v kritickej personálnej situácii a žiadala výpomoc. Uvádza, že z jej ukrajinských lekárov sú aktuálne len štyria na Ukrajine a z nich dvoch sa týka vyhlásená mobilizácia. "Dvaja sa k nám určite nevrátia, pretože sú to muži, ktorí majú vek medzi 18 a 60 rokov. Jedna je lekárka, ktorá je na ceste k nám aj s deťmi, a čakáme ešte na ďalšieho lekára, ktorý má nad 60 rokov, ktorý by sa tiež mohol vrátiť," povedal pre TASR zástupca riaditeľa ZSKE pre poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti Michal Sekerák. O tom, že by boli ďalší ukrajinskí lekári záchranky, ktorí sú na Slovensku, vyzvaní na návrat na Ukrajinu, nemá informáciu.



"My sme nikoho neoslovovali, pretože výpadok štyroch ľudí vieme zabezpečiť, s tým nemáme problém. So Zdravotníckou záchrannou službou Juhomoravského kraja máme dobré vzťahy, oni sa nám sami ponúkli, kontaktovali nás, že by chceli prísť a pomôcť," doplnil Sekerák.



Dvaja českí lekári a dvaja záchranári s dvomi vybavenými vozidlami prichádzajú na východ Slovenska v sobotu, presunú sa do Veľkých Kapušian, kde budú pôsobiť aj v blízkosti ukrajinskej hranice. "Tak si to aj želali, zapojíme ich do služieb, aby videli systém práce, ako to u nás chodí. Využijeme ich a budú pracovať v posádkach spolu v kombinácii s našimi ľuďmi," ozrejmil zástupca riaditeľa.



ZSKE je subjektom hospodárskej mobilizácie a deklaruje, že má dostatočný počet ľudí na plnenie úloh. "Sme personálne a technicky pripravení na okamžite nasadenie. Neodkladná zdravotná starostlivosť bude poskytnutá bez ohľadu na konflikt na Ukrajine aj pre bežných ľudí," ubezpečil Sekerák. V prípade potreby záchranka podľa neho vie do 60 minút aktivovať a presunúť tím ľudí aj s technikou na hranicu s Ukrajinou.