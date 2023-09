Košickí colníci našli v dodávke 85 živých rakov riečnych

Košice 19. septembra (TASR) - V dodávke na slovensko-maďarskom hraničnom priechode Milhosť našli 85 živých rakov riečnych. Ich spoločenská hodnota presahuje 17.000 eur. Ako TASR informovala hovorkyňa Colného úradu (CÚ) Košice Katarína Daňková, na územie Európskej únie boli nelegálne dovezené cez ukrajinsko-rumunskú hranicu. Vo vozidle našli aj neoznačený tabak.



Ozbrojení príslušníci finančnej správy (FS) z CÚ Košice v sobotu (16. 9.) kontrolovali motorové vozidlá smerujúce z Maďarska na Slovensko cez bývalý hraničný priechod. Zastavili dodávku, ktorej vodič uviedol, že neprepravuje žiadny tovar, iba osobnú batožinu.



Hliadka požiadala o sprístupnenie batožinového priestoru. Medzi inými našla kartónovú krabicu zabalenú do termohliníkovej fólie, v ktorej bolo veľké množstvo živých rakov. V chlade boli udržiavané dvomi plastovými fľašami naplnenými ľadom a vodou. Vodič povedal, že ich vezie známemu do Nemecka. "Na otázku o pôvode chránených živočíchov a spôsobe ich prepravy na územie Slovenska vodič uviedol, že ich prepravuje z Ukrajiny, žiadne doklady k nim nemá a na územie Spoločenstva vstúpil cez ukrajinsko-rumunský hraničný priechod, kde tovar na colnú kontrolu nepredložil rumunským colným orgánom," spresnila Daňková.



S cieľom identifikácie druhu rakov kontaktovali Inšpektorát životného prostredia a zoo v Košiciach. Obe inštitúcie potvrdili, že ide o rakov riečnych, ktoré sú na území Slovenska prísne chránené. V súvislosti s podozrením z nezákonného dovozu bola určená hodnota týchto rakov vo výške 200 eur za jeden kus.



Počas kontroly našli aj 19 kusov spotrebiteľských balení tabaku do vodnej fajky v celkovom množstve 1540 gramov, bez označenia slovenskou kontrolnou známkou. "Pôvod alebo spôsob nadobudnutia vodič nevedel preukázať. Aj tento tabak rôznych značiek bol určený známemu v Nemecku a neprešiel cez riadnu colnú kontrolu," dodala. Tabak bol zaistený a vodičovi uložili pokutu.



Príslušníci FS ho zároveň zadržali. Vyšetrovateľ voči nemu vzniesol obvinenie za súbeh prečinu porušenia predpisov o obehu tovaru v styku s cudzinou a prečinu porušovania ochrany rastlín a živočíchov. Živé raky boli odovzdané Štátnej ochrane prírody.



Podľa pondelkového (18. 9.) rozhodnutia Mestského súdu Košice v takzvanom superrýchlom konaní sa raky stali vlastníctvom štátu. Vodiča podmienečne odsúdili na 12 mesiacov.