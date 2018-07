Košickí gymnazisti na súťaži zaujali bezpečnosťou na cestách

Študenti Gymnázia Trebišovská v Košiciach - Kristián Tomčo, Marcel Buday, Bohuš Hrnek a Aleš Melichar vyvinuli pod vedením učiteľky Jany Vodarčíkovej produkt Safe Step.

Košice 20. júla (TASR) - Košickí gymnazisti reprezentujúci Slovensko na medzinárodnej súťaži Najlepšia študentská firma roka 2018, zaujali technologickou novinkou, ktorá by mala v budúcnosti zachrániť ľudské životy na cestách. Na súťaži v rámci programu JA Aplikovaná ekonómia, ktorá sa konala 17. a 18. júla v Belehrade, predstavilo najlepšie podnikateľské nápady viac ako 200 študentov z 39 krajín. Ako TASR informovala nezisková vzdelávacia organizácia JA Slovensko, je to najstarší vzdelávací program celosvetovej siete Junior Achievement (JA).



Študenti Gymnázia Trebišovská v Košiciach - Kristián Tomčo, Marcel Buday, Bohuš Hrnek a Aleš Melichar vyvinuli pod vedením učiteľky Jany Vodarčíkovej produkt Safe Step. Ide o technické zariadenie, ktoré dopomáha k zlepšeniu viditeľnosti priechodov pre chodcov a tým znižuje riziko stretu áut s chodcami. O túto novinku prejavili záujem medzi prvými mesto Krupina a Košice.



„Počas celej súťaže sme cítili podporu všetkých ľudí. Hoci sme neobsadili popredné priečky, zaradili sme sa medzi TOP 10 firiem Európy. Získali sme veľa skúseností, spoznali nových ľudí a získali veľmi pozitívny feedback k nášmu produktu. Makáme spoločne ďalej, aby sme zachraňovali životy na priechodoch," uviedol Tomčo.



Ako povedala Alžbeta Škotková, programová manažérka JA Slovensko, ktorá sprevádzala mladých podnikateľov na súťaži v Srbsku, súťaž je výnimočná v tom, že okrem zručností potrebných pre uplatnenie v praxi odhaľuje mladým ľuďom priestor pre ich ďalší rozvoj. „Síce našim študentom unikli stupienky víťazov, ale dostali motiváciu na sebe ďalej pracovať. Aj týmto postojom potvrdili svoju životaschopnosť v tom najlepšom slova zmysle."



Víťazom hlavnej ceny a titulu Najlepšia študentská firma roka 2018 sa stala JA Firma SureLight z Anglicka, ktorá vyvinula inteligentné brzdové svetlo na bicykle. Pomocou integrovaných snímačov pohybu SureLight dokáže zistiť, kedy cyklista brzdí a upozorňuje na to ostatných účastníkov cestnej premávky. Tým udržiavajú cyklistov v bezpečí a upozorňujú ostatných, aby chodili na bezpečnejšie cesty.



Študentské firmy hodnotila medzinárodná porota na základe písomných podkladov ako podnikateľský plán a výročná správu, ale aj viacerých prezentácií. Tie zahŕňali súkromné panelové interview, prezentáciu pred publikom a interview v predajnom stánku.



Košická JA Firma Ala rasi sa do medzinárodného finále prebojovala po víťazstve v súťaži najlepších študentských firiem z celého Slovenska.