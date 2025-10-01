< sekcia Regióny
Košickí gymnazisti opäť predstavia španielsku kultúru
Jediné gymnázium na východnom Slovensku so španielskou bilingválnou sekciou pripravuje tradičné podujatie pri príležitosti Národného dňa Španielska.
Autor TASR
Košice 1. októbra (TASR) - Hispánsku kultúru predstavia v Košiciach v týchto dňoch študenti Gymnázia Park mládeže, ktoré organizuje jubilejný 20. ročník Dní španielskej kultúry. Od stredy do budúceho štvrtka 9. októbra ponúkne sériu podujatí z oblasti španielskeho umenia, kultúry, gastronómie, ale aj iné aktivity. TASR o tom informovala zástupkyňa riaditeľky školy Eva Lacková.
„V rámci prvých dní sa v Dóme sv. Alžbety bude konať svätá omša celebrovaná v španielskom jazyku, na Námestí Jána Mathého sa zas uskutoční Fiesta de sabores (Oslava chutí) spojená s ochutnávkou španielskej gastronómie a tanečnou ukážkou bachaty. Okrem ďalších akcií sa počas prvej októbrovej soboty otvoria záujemcom aj brány gymnázia,“ uviedla.
Okrem iného chystajú napríklad aj turnaj žiakov v netradičných športoch, besedu s rodenými Hispáncami, ale aj vernisáž súťažných študentských fotografií nielen zo Španielska. Dni španielskej kultúry vyvrcholia v utorok 7. októbra o 15.00 h, keď sa košická Hlavná ulica zmení v podaní študentov gymnázia na barcelonskú La Ramblu plnú živých sôch a interaktívnych inštalácií.
