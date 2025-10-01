Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Košickí gymnazisti opäť predstavia španielsku kultúru

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Jediné gymnázium na východnom Slovensku so španielskou bilingválnou sekciou pripravuje tradičné podujatie pri príležitosti Národného dňa Španielska.

Autor TASR
Košice 1. októbra (TASR) - Hispánsku kultúru predstavia v Košiciach v týchto dňoch študenti Gymnázia Park mládeže, ktoré organizuje jubilejný 20. ročník Dní španielskej kultúry. Od stredy do budúceho štvrtka 9. októbra ponúkne sériu podujatí z oblasti španielskeho umenia, kultúry, gastronómie, ale aj iné aktivity. TASR o tom informovala zástupkyňa riaditeľky školy Eva Lacková.

„V rámci prvých dní sa v Dóme sv. Alžbety bude konať svätá omša celebrovaná v španielskom jazyku, na Námestí Jána Mathého sa zas uskutoční Fiesta de sabores (Oslava chutí) spojená s ochutnávkou španielskej gastronómie a tanečnou ukážkou bachaty. Okrem ďalších akcií sa počas prvej októbrovej soboty otvoria záujemcom aj brány gymnázia,“ uviedla.

Okrem iného chystajú napríklad aj turnaj žiakov v netradičných športoch, besedu s rodenými Hispáncami, ale aj vernisáž súťažných študentských fotografií nielen zo Španielska. Dni španielskej kultúry vyvrcholia v utorok 7. októbra o 15.00 h, keď sa košická Hlavná ulica zmení v podaní študentov gymnázia na barcelonskú La Ramblu plnú živých sôch a interaktívnych inštalácií.

