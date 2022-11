Košickí gymnazisti učia žiakov o umelej inteligencii

Košice 15. novembra (TASR) - Sériu propagačných materiálov či rôzne aktivity na témy týkajúce sa umelej inteligencie a digitálnej revolúcie, ako aj kybernetickej bezpečnosti pripravili študenti Evanjelického gymnázia Jana Amosa Komenského v Košiciach v rámci vzdelávacieho projektu Európskeho parlamentu Euroscola 2023. TASR o tom informovali koordinátorky programu na gymnáziu Jana Šrenkelová a Danica Füzesiová.



V rámci projektu sa študenti usilujú vyvolať verejnú debatu na uvedené témy. Ich snahou je získať čo najviac relevantných informácií a nadobudnuté poznatky následne sprostredkovať čo najširšiemu publiku. Pod vedením koordinátoriek projektu realizujú prednášky spojené s diskusiami na stredných i základných školách a tiež v rôznych komunitných centrách, ako napríklad centrum mládežníckeho parlamentu v Košiciach. V rámci diskusií s odborníkmi sa okrem iného venovali aj vplyvu umelej inteligencie a digitálnej revolúcie na trh práce. "Atraktívnym pre spolužiakov bol aj workshop, ktorý zastrešil obe témy v praktickom prevedení, žiaci si mali možnosť vyskúšať rôzne interaktívne aktivity simulujúce umelú inteligenciu, ako aj normy kybernetickej bezpečnosti," uviedli koordinátorky.



Podľa nich študentov zaujali témy týkajúce sa informačných technológií viac ako iné. "Asi je to preto, že digitalizácia sa doslova dostala už aj do lavíc a je neoddeliteľnou súčasťou života dnešnej mládeže. Naši študenti si uvedomujú, že tieto vymoženosti ponúkajú veľa možností, no na druhej strane so sebou prinášajú aj určité riziká," dodala Šrenkelová pre TASR.



Zápal pre tieto témy oceňuje aj vzhľadom na to, že nejde o študentov odbornej školy, ktorí sa takýmto oblastiam venujú naplno. "Prirodzene sa tak potvrdzuje to, že gymnazisti by mali mať všeobecný prehľad," doplnila.