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Košickí gymnazisti uspeli na oceňovaní RSLA 2026 v Prištine
Odbornú porotu presvedčili svojím projektom „Vedecký cirkus: Veda nás spojila. Ľudia nás zmenili“.
Autor TASR
Košice 25. novembra (TASR) - Študenti z košického Súkromného gymnázia Dneperská získali 2. miesto v kategórii formálneho vzdelávania v medzinárodnom finále oceňovania Regional Service Learning Award (RSLA) 2026, ktoré sa konalo v kosovskej Prištine. Odbornú porotu presvedčili svojím projektom „Vedecký cirkus: Veda nás spojila. Ľudia nás zmenili“. TASR o tom informovala PR manažérka Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií Paulína Urdová.
Ocenenie Regional Service Learning Award vyzdvihuje iniciatívy v regióne strednej a východnej Európy, ktoré úspešne prepájajú vzdelávací proces s praktickou pomocou komunite - tzv. service learning. Študenti tak získané teoretické vedomosti priamo aplikujú pri riešení reálnych potrieb vo svojom okolí.
„Košický tím zložený z 24 študentov (vrátane troch študentov so zdravotným znevýhodnením) pod vedením dvoch pedagógov realizoval od septembra 2025 do júna 2026 sériu interaktívnych približne trojhodinových programov zameraných na fyziku, chémiu a robotiku. Svoje aktivity priniesli priamo do domovov seniorov, špeciálnych škôl a centier pre deti a rodiny v Košickom a Žilinskom kraji,“ informovala Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií. Program bol cielený na skupiny s menšími príležitosťami - deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, deti s autizmom či telesným znevýhodnením, ako aj seniorov s Alzheimerovou a Parkinsonovou chorobou.
Do projektu sa priamo zapojilo 177 účastníkov a nepriamo zasiahol ďalších približne 180 ľudí. Medzinárodná porota vo svojom hodnotení vyzdvihla najmä to, že projekt adresoval obmedzené možnosti zážitkového učenia a vytvoril priestor na zmysluplný sociálny kontakt a aktívnu participáciu všetkých zúčastnených.
Podľa programovej manažérky Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií Daniely Ivanovej úspech košických stredoškolákov na medzinárodnej úrovni potvrdzuje, že service learning má v slovenskom školstve obrovský potenciál. „Mladí ľudia ukázali, že veda dokáže búrať bariéry medzi generáciami a prinášať radosť aj tam, kde chýba bežný kontakt s rovesníkmi či zážitkovým vzdelávaním,“ uviedla.
Ocenenie Regional Service Learning Award vyzdvihuje iniciatívy v regióne strednej a východnej Európy, ktoré úspešne prepájajú vzdelávací proces s praktickou pomocou komunite - tzv. service learning. Študenti tak získané teoretické vedomosti priamo aplikujú pri riešení reálnych potrieb vo svojom okolí.
„Košický tím zložený z 24 študentov (vrátane troch študentov so zdravotným znevýhodnením) pod vedením dvoch pedagógov realizoval od septembra 2025 do júna 2026 sériu interaktívnych približne trojhodinových programov zameraných na fyziku, chémiu a robotiku. Svoje aktivity priniesli priamo do domovov seniorov, špeciálnych škôl a centier pre deti a rodiny v Košickom a Žilinskom kraji,“ informovala Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií. Program bol cielený na skupiny s menšími príležitosťami - deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, deti s autizmom či telesným znevýhodnením, ako aj seniorov s Alzheimerovou a Parkinsonovou chorobou.
Do projektu sa priamo zapojilo 177 účastníkov a nepriamo zasiahol ďalších približne 180 ľudí. Medzinárodná porota vo svojom hodnotení vyzdvihla najmä to, že projekt adresoval obmedzené možnosti zážitkového učenia a vytvoril priestor na zmysluplný sociálny kontakt a aktívnu participáciu všetkých zúčastnených.
Podľa programovej manažérky Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií Daniely Ivanovej úspech košických stredoškolákov na medzinárodnej úrovni potvrdzuje, že service learning má v slovenskom školstve obrovský potenciál. „Mladí ľudia ukázali, že veda dokáže búrať bariéry medzi generáciami a prinášať radosť aj tam, kde chýba bežný kontakt s rovesníkmi či zážitkovým vzdelávaním,“ uviedla.