Košickí gymnazisti uspeli v národnom kole Social Innovation Relay

Košice 17. mája (TASR) – Víťazom tohtoročného národného kola medzinárodnej študentskej súťaže Social Innovation Relay (SIR) sa stal opäť tím košických študentov z Gymnázia na Poštovej ulici. Tentoraz uspel so svojím produktom Scribo Marker - inovatívnym ekologickým popisovačom z odpadového tlačiarenského vosku. TASR o tom za finančnú skupinu NN, ktorá je medzinárodným partnerom projektu, informovala Daniela Tomášková.



Študentský projekt Scribo vznikol náhodou začiatkom tohto roka pri učení sa. Počas písania na bielu tabuľu autorom projektu vyschla fixka a museli ju vyhodiť. Vtedy si uvedomili, koľko odpadu vytvoria plastové fixky a pustili sa do hľadania ekologickej alternatívy, fixku si vyrobili sami. Dnes odoberajú voskový odpad z tlačiarní od troch slovenských firiem, ktoré mesačne vyprodukujú šesť kilogramov voskového odpadu. Z takéhoto množstva dokážu vyrobiť 1200 ekologických popisovačov. „Naďalej však komunikujeme aj priamo s výrobcom voskových tlačiarní a ďalšími firmami, aby sme využitie odpadu zvýšili,“ priblížila členka víťazného tímu Grétka Sotáková. Verí, že účasť na svetovom finále pomôže ich produktu dostať sa nielen do čo najväčšieho počtu kamenných predajní, ale aj na Amazon. Ich cieľom je získať 10-percentný trhový podiel.



Tento tím študentov nadviazal na úspech svojich spolužiakov, ktorí vyhrali predchádzajúci ročník súťaže s ekologickým tuhým čističom Tuči v rámci Slovenska, a následne uspeli aj v celosvetovom finále. Za oboma tímami stála učiteľka Eva Wolfová. Podľa nej je za úspechom eko startup-istov ich odhodlanie, ambícia a nadšenie. „Kým ja som sa pravidelne rútila z online vyučovania, oni vzali lockdown ako fakt. Bez reptania sa chodili každé dva dni testovať, aby sa v malých skupinách stretávali pri výrobe Scribo. Nikdy sa nevzdali a vždy hľadali riešenia,“ dodala.



Do aktuálneho ročníka súťaže sa zapojilo rekordných viac ako 2300 študentov. Na druhom mieste sa v tohtoročnom slovenskom finále umiestnil tím GYnius z Lipian so svojou internetovou platformou Vzdelávaj a študuj, ktorá poskytuje študijné materiály pre rôzne ročníky a typy škôl s cieľom dobrovoľníckeho zdieľania vedomostí medzi študentmi. Tretí skončil tím DivergentEGT z Tisovca so svojím Časostrojom, ktorý oživuje históriu miest digitalizáciou príbehov pamätníkov a servíruje ich na virtuálnej mape prostredníctvom unikátnych reportáží a memoárov. Mapa má podobu mobilnej aj webovej aplikácie.



Na Slovensku zastrešuje projekt SIR nezisková organizácia Junior Achievement Slovensko. Podľa jej riaditeľky Evy Vargovej zohľadňujú medzinárodné hodnotiace kritériá okrem kvality prezentácie aj tímovú prácu, sociálny dosah nápadu, inováciu, kreativitu, využitie technológií, marketing, realizovateľnosť, škálovateľnosť a podnikateľský potenciál projektu. „Teda parametre, ktoré sú rozhodujúce pre uplatnenie sa v 21. storočí,“ dodala. Víťazný Scribo si zmeria sily v globálnom finále 22. júna. Celosvetové kolo sa bude konať online.