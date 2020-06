Košickí gymnazisti zvíťazili vo svetovom finále sociálnych inovácií

Košice 17. júna (TASR) – Tím gymnazistov z Košíc zvíťazil vo svetovom finále študentskej súťaže sociálnych inovácií Social Innovation Relay. So svojím projektom ekologického tuhého čističa uspel v utorok v konkurencii ďalších víťazov národných kôl z krajín ako Španielsko, Singapur či Japonsko. TASR o tom informoval PR konzultant Ľubomír Šulko.



Globálne finále 11 tímov sa konalo online. Porota si vybrala tri víťazné projekty, medzi nimi aj ekologický čistič TUČI zo Slovenska.



„So svojím tuhým čističom prináša tím REN zo Slovenska praktickú alternatívu voči tekutým mydlám pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o ekologické a životnému prostrediu prospešné čistenie. To im taktiež zabezpečilo víťazstvo v súťaži Social Innovation Relay,“ oznámila na sociálnej sieti organizácia Junior Achievement Europe, ktorá súťaž organizovala.



Košickí gymnazisti združení v tíme s názvom REN tak uspeli najprv v slovenskom a následne v globálnom finále. Ich tuhý ekologický čistič sa už úspešne vyrába a predáva v ekologických predajniach na Slovensku.



„Je to úžasný pocit, už len samotná účasť bola pre nás výbornou príležitosťou, no výhra nás neskutočne potešila. Vidieť nápady z celého sveta a prezentovať náš projekt v angličtine pred medzinárodnou porotou bolo pre nás skvelou skúsenosťou,“ povedal po víťazstve Lukáš Weiszer zo slovenského tímu. Podľa jeho slov firma plánuje v blízkom čase rozšíriť svoje pôsobenie na slovenskom trhu.



„Úspešne expandujeme aj do ďalších krajín. Náš produkt je už možné zakúpiť okrem Slovenska aj v Česku. Dostali sme už aj ponuky z Vietnamu a z Londýna, ktoré momentálne riešime a snažíme sa dospieť k vzájomne výhodnej spolupráci,“ dodal Weiszer.



Podľa riaditeľky Junior Achievement Slovensko Evy Vargovej firma REN priniesla so svojím nápadom na slovenský trh jedinečné bezobalové riešenie, ktoré šetrí životné prostredie.



„Študentská firma vyhrala nielen celosvetovú súťaž Social Innovation Relay 2020, ale stala sa i najlepšou slovenskou Junior Achievement firmou v rámci Company of the Year Competition 2020. Rada by som vyzdvihla i podporu vedenia školy a pani učiteľky Evy Wolfovej, ktorá na Gymnáziu Poštová v Košiciach dlhodobo rozvíja podnikavosť svojich žiakov a motivuje ich k skvelým výsledkom,“ povedala Vargová.



Porota pri víťazných projektoch ocenila najmä prepojenie biznisu a sociálneho dôsledku na spoločnosť. Pri TUČI to bolo prepojenie s ekológiou. Singapurský projekt ACCESS uspel so sociálnou inklúziou mladých ľudí s autizmom. Grécky tím Medinow zase predstavil aplikáciu, ktorá obyvateľom a návštevníkom odľahlých oblastí zabezpečuje dostupnú zdravotnú starostlivosť.



Projekt Social Innovation Relay sa v rámci spolupráce Junior Achievement a NN Group realizuje v tomto školskom roku okrem Slovenska v ČR, Bulharsku, Grécku, Maďarsku, Poľsku, Rumunsku, Holandsku, Španielsku, Singapure a Japonsku.