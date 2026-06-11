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TRAGÉDIA PRI KOŠICIACH: Vlak v tuneli zrazil človeka
Na miesto boli vyslané záchranné zložky, ktoré situáciu preverujú.
Autor TASR
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Košice 11. júna (TASR) - Košickí hasiči aktuálne smerujú k železničnému tunelu v Ťahanovciach, kde podľa prvotných informácií malo dôjsť k zrážke vlaku s osobou. Informuje o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach na sociálnej sieti.
Na miesto boli vyslané záchranné zložky, ktoré situáciu preverujú. „Bližšie informácie zatiaľ nie sú známe,“ uviedol HaZZ.
Na miesto boli vyslané záchranné zložky, ktoré situáciu preverujú. „Bližšie informácie zatiaľ nie sú známe,“ uviedol HaZZ.