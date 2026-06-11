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TRAGÉDIA PRI KOŠICIACH: Vlak v tuneli zrazil človeka

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Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Barbora Michalíková

Na miesto boli vyslané záchranné zložky, ktoré situáciu preverujú.

Autor TASR
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Košice 11. júna (TASR) - Košickí hasiči aktuálne smerujú k železničnému tunelu v Ťahanovciach, kde podľa prvotných informácií malo dôjsť k zrážke vlaku s osobou. Informuje o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach na sociálnej sieti.

Na miesto boli vyslané záchranné zložky, ktoré situáciu preverujú. „Bližšie informácie zatiaľ nie sú známe,“ uviedol HaZZ.

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