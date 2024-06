Košickí krajskí cestári využívajú na údržbu mostov špeciálnu plošinu

Košice 5. júna (TASR) - Správa ciest Košického samosprávneho kraja (SC KSK) už má k dispozícii špeciálnu podmostovú plošinu, s ktorou môže realizovať obhliadky, údržbu aj opravy na mnohých mostoch. Cena je 618.000 eur s DPH a jej využitie je široké aj v rámci iných správ ciest či Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) alebo súkromnej sféry. Informoval o tom Úrad KSK.



Plošina na podvozku nákladného auta je ovládaná hydraulicky. Podobné zariadenie nemá podľa KSK na Slovensku žiadna firma, pričom ponúka viacero výhod. Cestári už vyškolili dva dvojčlenné tímy na jeho obsluhu. Konštrukcia lávky umožňuje preklenutie chodníka, rôznych zvukových bariér alebo ochranného zábradlia až do výšky 2,3 metra, aby sa samotná údržba mohla dostať pod most tzv. suchou nohou.



Krajskí cestári podľa predsedu KSK Rastislava Trnku plošinu potrebujú, keďže majú v správe spolu 657 mostov. "Tie potrebujú nielen pravidelné prehliadky, ale aj opravy, no k mnohým sa doteraz nebolo možné dostať. Doteraz sme si podobné zariadenie museli len požičiavať, no situácia sa mení a teraz dokážeme všetko skontrolovať vo vlastnej réžii," uviedol.



Plošina počas údržby obmedzí premávku vozidiel len v jednom jazdnom pruhu, do terénu bude vyrážať zo strediska v Rožňave. "Vieme ňou vykonávať bežné aj hlavné obhliadky a následne údržbu aj opravy," skonštatoval generálny riaditeľ SC KSK Vladimír Žiarný. Maximálny stranový dosah plošiny je 11 plus dva metre a hĺbka spustenia zhruba sedem metrov. Šírka pracovnej lávky pre pracovníkov údržby je 1,2 metra, maximálne zaťaženie plošiny je 500 kilogramov. "Plošina sa dokáže otáčať v rozsahu 360 stupňov, má samostatný agregát i kompresor, takisto hydraulickú ruku na zloženie materiálu. Celková dĺžka stroja je desať metrov, šírka 2,5 metra, hmotnosť 18 ton," doplnil Žiarný.



Plošinu si tak krajskí cestári nebudú musieť prenajímať a denne tak podľa KSK ušetria približne až 2000 eur. Okrem interného využitia poslúži aj pre externé prostredie.