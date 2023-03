Košickí medici čítajú malým pacientom rozprávky od študentov

Košice 9. marca (TASR) - Košickí medici čítajú malým pacientom v nemocnici rozprávky z knižky svojej spolužiačky Ľubomíry Marczellovej - vyrozprávali jej ich zahraniční študenti Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ) v Košiciach. TASR o tom informovala hovorkyňa fakulty Jaroslava Oravcová.



"Členovia Klubu detskej nádeje Spolku medikov mesta Košice budú počas marca čítať tieto rozprávky pacientom hospitalizovaným v Detskej fakultnej nemocnici," spresnila Oravcová. Dekan fakulty Peter Jarčuška ocenil aktivitu študentov, pri ktorej medici pomáhajú iným a zároveň si už počas štúdia trénujú komunikačné zručnosti a kontakt s malými pacientmi.



Marczellová, študentka 2. ročníka LF UPJŠ v Košiciach, vydala rozprávkovú knižku s názvom S rozprávkou okolo sveta s prispením Slovenskej nadácie pre UNICEF zameranej na pomoc deťom. Obsahuje desať rozprávok z rôznych kútov sveta. Čitatelia tu nájdu sýrsku, grécku, venezuelskú, vietnamskú, nigérijskú, čínsku, švédsku, ruskú, namíbijskú či ukrajinskú rozprávku. "Rozhodla som sa zozbierať rozprávky z rôznych kútov sveta od mojich spolužiakov z LF a ponúknuť deťom zaujímavé čítanie ako súčasť multikultúrneho projektu pre materské školy. Tie si môžu knihu v elektronickej podobe stiahnuť z webovej stránky UNICEF v rámci programu Škola priateľská k deťom," povedala s tým, že už dlhšie pôsobí aj ako junior ambasádorka Slovenskej nadácie pre UNICEF.



Jarčuška pripomenul, že na fakulte študuje aktuálne vyše 3100 študentov, z toho je asi 40 percent zahraničných študujúcich v anglickom jazyku predmety General Medicine a Dental Medicine. Sú medzi nimi mladí ľudia z viac ako 50 krajín sveta. "Sme naozaj multikulturálna fakulta, a to dáva študentom rôzne možnosti vzniku priateľských vzťahov naprieč rôznymi krajinami, i zaujímavej spolupráce do budúcna, a taktiež to zvyšuje kredit a ranking našej fakulty a univerzity," dodal.