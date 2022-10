Košickí medici šíria osvetu o prevencii rakoviny prsníka a maternice

Košice 7. októbra (TASR) - Študenti Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ) v Košiciach organizujú v piatok siedmy ročník podujatia zameraného na ženské zdravie s názvom Ružový október. V infostánku v obchodnom centre na Námestí osloboditeľov v Košiciach budú od 9.00 do 13.00 h verejnosť informovať o rakovine prsníka a krčka maternice, ako aj o hrozbách, ktoré môže mať rakovina pre psychiku. Pre TASR to uviedla hovorkyňa fakulty Jaroslava Oravcová.



Medici budú hovoriť o dôležitosti prevencie ženských onkologických ochorení, ku ktorej patrí predovšetkým samovyšetrovanie prsníkov, pravidelné mamografické vyšetrenia a preventívne gynekologické prehliadky. "Študenti ukážu ženám na silikónovom modeli prsníka správnu techniku autovyšetrenia, ktoré predstavuje jednoduchú a účinnú metódu na včasné odhalenie nebezpečných zmien objavením hrčky v prsníku. Čísla sú totiž alarmujúce, rakovine prsníka čelí počas svojho života až každá ôsma žena na Slovensku," povedala.



Ako pripomenula koordinátorka lokálneho Klubu reprodukčného zdravia a študentka 5. ročníka všeobecného lekárstva na LF UPJŠ Martina Klimová, v uplynulom období sa upriamovala pozornosť na COVID-19 a zanedbávala sa prevencia pred inými chorobami. "Situácia sa už zlepšila. Dopomohli k tomu aj rôzne benefity zdravotných poisťovní vyplývajúce z absolvovania pravidelných prehliadok," povedala.



Počas podujatia Ružový október zvyknú v Košiciach podľa jej slov v priemere "zaškoliť" okolo 400 ľudí. "Neoslovujeme len ženy, pretože aj muži môžu mať rakovinu prsníka. Ženy upozorňujeme aj na to, že môžu požiadať svojho gynekológa, aby im vyšetril prsníky. Malo by to byť totiž automatickou súčasťou prehliadky," dodala Klimová.