Košickí mestskí poslanci v piatich prípadoch prelomilo veto primátora

Košice 12. marca (TASR) - Košickí mestskí poslanci na svojom utorkovom zasadnutí potvrdili päť uznesení, ktoré schválili ešte na februárovom mimoriadnom rokovaní, no primátor Jaroslav Polaček ich nepodpísal. Mestské zastupiteľstvo (MsZ) prelomilo takzvané veto primátora v prípade podielových daní, informácií o projektoch, doplnenia štatútu mesta aj zmeny rokovacieho poriadku.



Platí tak výzva poslancov na splnenie predchádzajúceho uznesenia o doplatení podielových daní mestským častiam (MČ), ako aj zapracovanie neuhradenej sumy do rozpočtu pre rok 2024. Pre nevyplatenie podielových daní v plnej výške sa viacerí starostovia a mestskí poslanci koncom minulého roka obrátili aj na prokuratúru. Primátor pred hlasovaním vyzval poslancov, aby zvážili doplatenie sumy okolo 1,4 milióna eur, o čom podľa neho rozhodne súd. "Naozaj je to už za hranou prípravy a dotiahnutia rozpočtu do finále," povedal.



Poslanci trojpätinovou väčšinou potvrdili aj doplnenie štatútu, ktorým má mať MsZ prostredníctvom poslaneckých preukazov oprávnený bezdotykový vstup do priestorov magistrátu. Do platnosti vstúpila tiež zmena rokovacieho poriadku, podľa ktorej má MsZ zasadať každé dva mesiace. Po ukončení rozpravy už zároveň nebude možnosť vystúpení ďalších rečníkov vrátane predsedajúceho. Veto prelomili aj v prípade informácií o stave strategických projektov mesta z minulého roka, ktoré žiadajú.



MsZ v utorok neprednieslo návrh na potvrdenie uznesenia ďalších troch nepodpísaných uznesení z februárového zasadnutia. MsZ nimi chcelo odvolať viceprimátora Marcela Gibódu z predstavenstva Košickej futbalovej arény a oblastnej organizácie cestovného ruchu Visit Košice a tiež vyslovilo nedôveru primátori. Išlo o symbolické gesto, keďže MsZ nemá právomoc primátora odvolať. Zvolanie februárového mimoriadneho MsZ iniciovali poslanci.