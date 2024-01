Košickí mestskí poslanci žiadajú primátora o mimoriadne zasadnutie MsZ

Košice 29. januára (TASR) - Košickí mestskí poslanci žiadajú primátora Jaroslava Polačeka o mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva (MsZ). Pod návrh na jeho zvolanie sa podpísalo 28 zo 41 košických mestských poslancov. V pondelok popoludní ho odovzdali v podateľni magistrátu. Prerokovať chcú pozastavené uznesenia, štatút mesta, rokovací poriadok, personálne otázky či strategické projekty.



Ako spresnil mestský poslanec a starosta mestskej časti (MČ) Sídlisko KVP Ladislav Lörinc, na rokovanie navrhli termín 13. február. Prerokovať by chceli päť bodov, ktoré podľa neho neznesú odklad a reagujú na súčasnú krízovú situáciu a situáciu, ktorá nastala na konci vlaňajška, keď mestským častiam neboli vyplatené podielové dane v plnej výške a viaceré majú preto finančné problémy. Ako pripomenul, nie všetkých košických MČ sa krátenie podielových daní dotklo rovnako.



"Zákon o obecnom zriadení dáva kompetencie primátorovi a obecnému zastupiteľstvu, v našom prípade MsZ. Tieto orgány sú si rovné, majú byť partnermi. My v poslednej dobe nepociťujeme, že by sme boli partnermi tohto primátora," dodal.







Po decembrovom rokovaní primátor nepodpísal tri uznesenia. Aby platili, musí ich MsZ opäť schváliť trojpätinovou väčšinou. "Ide o uznesenie o optimalizácii služieb na magistráte mesta Košice, podklady k Slaneckej ceste a tretie uznesenie, ktoré nepodpísal, ale prekvapivo vykonal, bolo doplatenie športovým klubom na konci roka 2023," spresnil Lörinc.



Podľa mestskej poslankyne a starostky MČ Nad jazerom Lenky Kovačevičovej chcú tiež pokračovať v rokovaní o Štatúte mesta Košice. "Verím, že táto téma pomôže aj samotnému mestu, pretože v súčasnosti nemôže nakladať so svojím majetkom," povedala. Zakotviť doň chcú aj model financovania mestských častí, ktorý by hovoril o percentuálnom prerozdelení z príjmu mesta. "Aby sa takéto niečo, čo sa stalo prvýkrát v histórii mesta Košice, už nikdy neopakovalo," povedala. Reagovala tak na podľa nej svojvoľnú programovú zmenu rozpočtu v zásadných položkách, ktorú primátor urobil na konci uplynulého roka.



Viacerí starostovia a mestskí poslanci uplynulý týždeň podali podnet na prokuratúru v súvislosti s nevyplatenými podielovými daňami mestským častiam. Magistrát vtedy reagoval, že vedenie mesta je presvedčené o zákonnosti a oprávnenosti postupu urobiť pri vyplácaní podielových daní miestnym samosprávam rozpočtové opatrenie.



Mesto vlani v decembri informovalo, že pre nepriaznivú finančnú situáciu vstupuje do krízového režimu. Primátor a najmä starostovia veľkých MČ sa vzájomne obviňujú z nedostatočného šetrenia. Košice sú od januára v rozpočtovom provizóriu.