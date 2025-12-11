< sekcia Regióny
Košickí poslanci budú mimoriadne rokovať aj o NOCKE
Poslanci sa majú zaoberať aj prijatím bankového úveru do maximálnej výšky desať miliónov eur s postupným čerpaním v rokoch 2026 - 2028.
Autor TASR
Košice 11. decembra (TASR) - Košických mestských poslancov čaká v piatok (12. 12.) mimoriadne mestské zastupiteľstvo (MsZ). Rokovať majú o dohode o urovnaní medzi mestom a spoločnosťou Beach Club Košice a dobudovaní infraštruktúry pre Národné olympijské centrum plaveckých športov (NOCKE). V programe je aj bod o úvere na modernizáciu verejného osvetlenia ako alternatívy finančného zdroja či aktualizácia uznesenia k vybraným projektom. Informuje o tom magistrát na svojej webovej stránke.
Ak sa poslanci s návrhom o urovnaní s uvedenou firmou stotožnia, medzi oboma stranami zaniknú všetky doterajšie sporné a nesporné nároky týkajúce sa priľahlého areálu pri bývalej plavárni a terajšom NOCKE. „Znaleckým posudkom z minulého roka bola zistená všeobecná hodnota nehnuteľností, ktoré v tomto areáli nie sú evidované v katastri nehnuteľností ani na liste vlastníctva a sú tam vo vlastníctve spoločnosti v celkovej výške 624.663 eur,“ uvádza mesto s tým, že v prípade schválenia MsZ vyplatí firme do konca tohto roka finančnú náhradu vo výške 150.000 eur. Rovnakú sumu by jej malo vyplatiť aj do konca roka 2027 pod podmienkou splnenia záväzkov spoločnosti, respektíve odstránenia všetkých stavieb a hnuteľných vecí z areálu, ktoré nie sú vo vlastníctve mesta.
Návrh uznesenia rieši aj ďalšie dobudovanie infraštruktúry pre NOCKE. Mestský podnik Tepelné hospodárstvo má z externých zdrojov zabezpečiť výstavbu parkoviska. Zároveň sa počíta s úpravou vonkajšieho areálu a s jeho prepojením do funkčného celku s kúpaliskom Červená hviezda. Podľa primátora Jaroslava Polačeka by sa tak mohlo stať v lete 2026. „Okrem tobogánov plánujeme novú oddychovú zónu s atrakciami pre rodiny s deťmi, ihriská pre loptové hry, plážový bar, kaviareň so sedením, ležovisko. Návštevníci by mali k dispozícii aj nové parkovisko so 100 miestami, ďalších päť parkovacích miest by využívali na státie pre karavany s pripojením na elektrinu a vodu,“ spresnil.
Poslanci sa majú zaoberať aj prijatím bankového úveru do maximálnej výšky desať miliónov eur s postupným čerpaním v rokoch 2026 - 2028. Peniaze by sa využili na rekonštrukciu, modernizáciu a zvyšovanie energetickej efektívnosti verejného osvetlenia v prípade, ak Ministerstvo životného prostredia SR prestane s poskytovaním takýchto úverov prostredníctvom envirofondu.
Rokovať budú aj o zmluvách o poskytnutí prostriedkov z eurofondov a spolufinancovaní mesta v súvislosti s projektmi na vodozádržné opatrenia na strechách materských škôl Juhoslovanská a Húskova a uzavretí grantovej dohody.
Ak sa poslanci s návrhom o urovnaní s uvedenou firmou stotožnia, medzi oboma stranami zaniknú všetky doterajšie sporné a nesporné nároky týkajúce sa priľahlého areálu pri bývalej plavárni a terajšom NOCKE. „Znaleckým posudkom z minulého roka bola zistená všeobecná hodnota nehnuteľností, ktoré v tomto areáli nie sú evidované v katastri nehnuteľností ani na liste vlastníctva a sú tam vo vlastníctve spoločnosti v celkovej výške 624.663 eur,“ uvádza mesto s tým, že v prípade schválenia MsZ vyplatí firme do konca tohto roka finančnú náhradu vo výške 150.000 eur. Rovnakú sumu by jej malo vyplatiť aj do konca roka 2027 pod podmienkou splnenia záväzkov spoločnosti, respektíve odstránenia všetkých stavieb a hnuteľných vecí z areálu, ktoré nie sú vo vlastníctve mesta.
Návrh uznesenia rieši aj ďalšie dobudovanie infraštruktúry pre NOCKE. Mestský podnik Tepelné hospodárstvo má z externých zdrojov zabezpečiť výstavbu parkoviska. Zároveň sa počíta s úpravou vonkajšieho areálu a s jeho prepojením do funkčného celku s kúpaliskom Červená hviezda. Podľa primátora Jaroslava Polačeka by sa tak mohlo stať v lete 2026. „Okrem tobogánov plánujeme novú oddychovú zónu s atrakciami pre rodiny s deťmi, ihriská pre loptové hry, plážový bar, kaviareň so sedením, ležovisko. Návštevníci by mali k dispozícii aj nové parkovisko so 100 miestami, ďalších päť parkovacích miest by využívali na státie pre karavany s pripojením na elektrinu a vodu,“ spresnil.
Poslanci sa majú zaoberať aj prijatím bankového úveru do maximálnej výšky desať miliónov eur s postupným čerpaním v rokoch 2026 - 2028. Peniaze by sa využili na rekonštrukciu, modernizáciu a zvyšovanie energetickej efektívnosti verejného osvetlenia v prípade, ak Ministerstvo životného prostredia SR prestane s poskytovaním takýchto úverov prostredníctvom envirofondu.
Rokovať budú aj o zmluvách o poskytnutí prostriedkov z eurofondov a spolufinancovaní mesta v súvislosti s projektmi na vodozádržné opatrenia na strechách materských škôl Juhoslovanská a Húskova a uzavretí grantovej dohody.