Košickí poslanci schválili návrhy na Cenu mesta

Košice 27. marca (TASR) - Košické mestské zastupiteľstvo (MsZ) na svojom stredajšom mimoriadnom zasadnutí schválilo zoznam laureátov na udelenie Ceny mesta Košice v roku 2024. Získa ju desať jednotlivcov, z toho traja in memoriam, a tri kolektívy.



Ocenenie dostane dlhoročná sólistka baletu Národného divadla v Košiciach (NDKE) Zuzana Borhyová - Kleinová, podnikateľ a filantrop Milan Fiľo, dlhoročný predseda Rady Klubu národnostných menšín a Pamätnej izby Sándora Máraiho Anton Glezgo, amatérska bežkyňa Eva Kissová, člen činohry NDKE Ivan Krúpa, reprezentačný tréner a medzinárodný rozhodca pre tanec na vozíku Peter Vidašič, ako aj slovenský reprezentant vo vodnom lyžovaní za vlekom Tobias Zámbory.



Cenu mesta in memoriam získa za celoživotné zásluhy v oblasti informačných technológií, inovačného podnikania a regionálneho rozvoja František Jakab, lekárka ORL oddelenia a homeopatka Duňa Luczyová a za významný celoživotný prínos v oblasti výskumu bunkovej liečby a tkanivového bankovníctva na Slovensku aj vedec Ján Rosocha.



Čo sa týka kolektívov, laureátmi sú Evanjelické gymnázium Jana Amosa Komenského, Národná transfúzna služba SR - Odberné a spracovateľské centrum Košice a Staromestské divadlo Petra Raševa.



Cenu mesta Košice môže udeliť MsZ za vynikajúce tvorivé výkony, významné výsledky a mimoriadne zásluhy vo vedeckej, technickej, kultúrnej, umeleckej, športovej, publicistickej a verejnoprospešnej činnosti. Udeľuje sa raz ročne, a to najviac desiatim jednotlivcom a trom kolektívom. Cenu mesta in memoriam udeľuje najneskôr do dvoch rokov po úmrtí osobnosti. Tieto verejné ocenenia spolu s Cenou primátora odovzdávajú každoročne v rámci osláv Dňa mesta Košice.



Rokovanie o Cenách mestách poslanci na svojom zasadnutí 12. marca prerušili. MsZ počas minulotýždňového mimoriadneho rokovania nebolo uznášaniaschopné. V stredu schválilo návrh v pôvodnom znení.