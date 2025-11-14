< sekcia Regióny
Košickí poslanci vzali na vedomie petíciu za lepšiu dopravu
Petíciu podala regionálna kancelária hnutia Progresívne Slovensko.
Autor TASR
Košice 14. novembra (TASR) - Košické mestské zastupiteľstvo (MsZ) na svojom štvrtkovom (13. 11.) rokovaní vzalo na vedomie petíciu za lepšiu dopravu v Košiciach. Vedenie mesta v reakcii na požiadavky petičiarov zhodnotilo zrealizované a plánované investície do dopravnej štruktúry.
Petíciu podala regionálna kancelária hnutia Progresívne Slovensko. V septembri mestu doručila 1283 fyzických a 290 elektronických podpisov. Keďže v elektronickej podobe nebola uvedená adresa pobytu signatárov, magistrát akceptoval len fyzickú časť petície.
Petičiari požadujú zvýšenie kapacity verejnej dopravy, implementáciu preferenčných prvkov pre MHD, budovanie cyklochodníkov, bezpečnosť chodcov na priechodoch, zníženie emisných úrovní prostredníctvom ekologickej dopravy a modernizáciu s dôrazom na udržateľné formy dopravy.
Primátor Jaroslav Polaček podľa vlastných slov nevidí dôvody na spisovanie petície za lepšiu dopravu. V rámci rozpravy odprezentoval investície do dopravnej infraštruktúry. „V najbližšom období, v období tohto a budúceho roka, s prejazdom na rok 2027, preinvestujeme v Košiciach do dopravnej infraštruktúry viac ako pol miliardy eur vďaka eurofondom a príprave na programovacie obdobie od roku 2021. Nikdy v minulosti sa do dopravnej infraštruktúry neinvestovalo toľko peňazí,“ uviedol. Podľa neho sa po zdĺhavých procesoch už realizujú verejné súťaže, podpisujú zmluvy a realizujú niektoré stavby.
„Možno aj na základe našej petície vznikla takáto prezentácia, ale ja v nej reálne vidím to, že sú to z veľkej časti sľuby. Veľa týchto vecí sa v skutočnosti nestalo,“ povedal v reakcii na prezentáciu za petičiarov Adam Ogurčák, podľa ktorého o niektorých plánoch počujú až teraz. Kritizoval napríklad nedostatok buspruhov, ktoré podľa neho už dávno mali byť, zlý stav ciest a iné. Tvrdí tiež, že Košice sú jediným mestom na Slovensku, ktoré nedokázalo zvýšiť počet prepravených osôb v mestskej hromadnej doprave na úroveň pred pandémiou COVID-19.
Kým niektorí poslanci ocenili investície do dopravy v Košiciach, podľa iných sú len sľubmi a nerealistickým plánmi.
