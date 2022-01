Košickí seniori sa môžu zapojiť do literárnej súťaže Strieborným perom

Košice 24. januára (TASR) – Do literárnej súťaže pod názvom Strieborným perom sa môžu svojimi príspevkami do konca apríla zapojiť košickí seniori. "Výzva vedenia mesta Košice a Rady seniorov mesta Košice povzbudzujú seniorky a seniorov k literárnej forme prezentácie svojich príbehov zo života a udalostí, ktoré prežívali," uviedla pre TASR splnomocnenkyňa mesta Košice pre seniorov Eva Bombová.



Súťaž s uzávierkou 30. apríla je otvorená pre Košičanov s trvalým pobytom v meste, ktorí do 31. marca 2022 dosiahnu vek 60 a viac rokov a svoje príspevky doručia osobne, respektíve pošlú mailom i poštou do redakcie periodika "Košice v skratKE" na magistráte mesta s uvedením svojich kontaktov. Tvorivo-literárna súťaž predstavuje zapojenie sa do výziev globálnej Dekády zdravého starnutia, ktorú vyhlásila Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) pre roky 2020 – 2030.



Výsledky vyhlásia v máji v rámci programu Dní mesta Košice. Podľa námestníčky košického primátora Lucie Gurbáľovej, ktorá je predsedníčkou poroty, viaceré už doručené príbehy sú svojím obsahom a spracovaním kvalitné, súťaž naznačuje dobrú úroveň a vylúčená nie je ani prípadná prezentácia knižnou formou.