Košickí študenti sa pokúsia o nový rekord v úspornej jazde

Košice 6. júna (TASR) - Nový prototyp úsporného vozidla na benzínový pohon pripravil tím študentov Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach (TUKE). Mladí konštruktéri sa s ním zúčastnia na medzinárodných pretekoch v úspornej jazde Shell Eco-marathon, ktorý sa bude konať 10. až 15. júna na poľskom okruhu Silesia Ring. Snahou bude prekonať ich doterajší slovenský rekord v tejto súťaži, a to 825 kilometrov na liter benzínu.



Tímy študentov z Európy a Afriky sa budú snažiť prejsť čo najviac kilometrov na jeden liter paliva alebo jednu kilowatthodinu elektrickej energie. Pretekov sa za Slovensko zúčastnia aj dva tímy zo Strednej priemyselnej školy (SPŠ) dopravnej v Trnave a tím Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave.



Strojníci z TUKE sa na súťaži zúčastnia už dvadsiatykrát. Ich vozidlo, ktoré v piatok predstavili, prešlo od minulého roka výraznými zmenami. Celková úprava tvaru karosérie znížila ťažisko a zmenila sa aj koncepcia vozidla. Nová karoséria sa skladá z dvoch častí, tvorená je samonosným podvozkom a vrchným krytom, respektíve kapotou. Pri stavbe nového modelu študenti využili špeciálne technológie výroby kompozitných dielov z uhlíkových vlákien. Výrazne bol znížený podiel kovových nosných častí, čím sa podarilo redukovať celkovú hmotnosť vozidla. Zvýšil sa aj podiel súčiastok a komponentov vyrobených metódou 3D tlače. Úpravou a zmenami prešiel aj samotný spaľovací motor. „Určite naším cieľom je vylepšiť slovenský rekord, ktorý drží náš tím, čo je 825 kilometrov na liter paliva,“ uviedol tímmanažér Radovan Šiška.



Shell Eco-marathon je súťaž zameraná na úspornú jazdu pre tímy zo stredných a vysokých škôl. Študenti pritom získavajú nielen technické zručnosti, ale aj odvahu hľadať inovatívne riešenia.



Dekan Strojníckej fakulty TUKE Jozef Živčák poukázal na to, že takýto projekt je na jednej strane prezentáciou fakulty a univerzity a zároveň študenti v praxi získavajú skúsenosti a vedomosti vrátane tímovej spolupráce a posúvajú sa dopredu. Súťaž podľa neho potvrdzuje, ako nové materiály u vozidiel znižujú hmotnosť a zvyšujú životnosť aj bezpečnosť.



Účasť košických študentov ocenila aj generálna riaditeľka spoločnosti Shell Slovakia Jarmila Gurská. „Je to jasný dôkaz, že mladí ľudia na Slovensku majú záujem byť súčasťou tejto dôležitej globálnej diskusie o udržateľnej mobilite a inováciách, ktoré formujú našu budúcnosť,“ uviedla.