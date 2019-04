Košickí študenti uspeli vo svetovom finále súťaže Land Rover

Nadaní konštruktéri vo veku od 13 do 19 rokov zostrojili s použitím počítačového programovania malé diaľkovo ovládané vozidlá s pohonom všetkých štyroch kolies.

Nitra 17. apríla (TASR) – Slovenský tím Columba Racing, ktorý tvorili študenti z košického gymnázia, uspel vo svetovom finále Land Rover 4x4 in Schools Technology Challenge v anglickom Coventry. V konkurencii vyše 110 študentov zo 14 krajín si slovenský tím odniesol víťazstvo v kategórii najlepší programátori a najlepšia verbálna prezentácia. Celkové víťazstvo v súťaži patrilo gréckemu tímu, za ktorým nasledovali študenti z Portugalska a Malajzie.



Nadaní konštruktéri vo veku od 13 do 19 rokov zostrojili s použitím počítačového programovania malé diaľkovo ovládané vozidlá s pohonom všetkých štyroch kolies. Vozidlá zvládli náročnú trať, ktorú musí zvládnuť aj skutočný Range Rover Evoque, čím zdolali terénne výzvy, ktorým v teréne čelí ozajstný off-road. Úlohou tímov bolo zoptimalizovať existujúci súbor kódov tak, aby model SUV prešiel vopred stanovenú trať v čo najrýchlejšom možnom čase. Hodnotené boli výkon na trati, ale tiež prezentácia práce a vedomosti o dizajne a inžinierstve vozidiel odbornej porote.



Súťaž v softvérovom programovaní poskytla študentom možnosť vidieť nové národné inovačné centrum pre automobilový priemysel (NAIC) na univerzite vo Warwicku, ktorého výstavba stála 150 miliónov libier. NAIC bude oficiálne otvorené koncom tohto roka a je jedným z najväčších automobilových výskumných a vývojových zariadení v Európe.



Podľa Nicka Rogersa, riaditeľa produktového inžinierstva v Jaguar Land Rover, súťaž Land Rover 4x4 in Schools pomôže nájsť budúcich odborníkov na úlohy v softvérových systémoch, prepojených automobiloch, vedách o dátach a autonómnej jazde. Tímy sa kvalifikujú do svetového finále prostredníctvom série regionálnych a národných podujatí. Košický tím Columba Racing vzišiel ako víťaz slovenského národného finále.