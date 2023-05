Košickí teplári v tomto roku neplánujú letnú celosystémovú odstávku

Košice 26. mája (TASR) - Košickí teplári úplné odstavenie výroby a dodávok tepla v tomto roku neplánujú. TASR o tom informovala manažérka marketingu a komunikácie MH Teplárenský holding (MHTH) Andrea Devánová.



V minulosti trvali letné celosystémové odstávky výroby v teplárňach 10 až 14 dní. Znamenalo to, že väčšina obyvateľov mesta bola bez tepla a teplej vody aj dva týždne. V posledných rokoch sa tento interval skrátil na tri až štyri dni. Tentoraz letnú celosystémovú odstávku výroby v Košiciach neplánujú. "Minulý rok sme to vyskúšali prvýkrát a presvedčili sme sa o tom, že sa to dá. Umožňuje nám to možnosť zálohového elektro napájania výrobných zariadení, možnosť zmeny napájania vlastnej spotreby a zároveň zmena miesta vyvedenia elektrického výkonu," uviedla s tým, že pomerne nová inštalovaná výrobná technológia plynových motorov a zrekonštruovaného horúcovodného kotla umožňuje diverzifikovať výrobu tepla pre Košičanov v plnom rozsahu. Znamená to, že potrebné úkony možno vykonať bez prerušenia výroby a dodávky tepla.



"Samozrejme, nemôžeme vylúčiť, že bude potrebné dielčie odstavenie dodávok tepla a teplej vody v určitej, presne zadefinovanej lokalite časti mesta. Našou snahou je však zrušiť celosystémové odstávky úplne a nahradiť ich dočasnými lokálnymi odstávkami, ktoré sú nevyhnutné kvôli opravám," spresnil riaditeľ závodu MHTH Košice Milan Habán. V súčasnosti v priebehu augusta plánujú lokálne odstavenie časti sídliska Terasa v rozsahu štyroch až piatich dní.



"Zároveň sa dá predpokladať, že určité lokálne odstavenia a opravy plánujú naši odberatelia ako napríklad, spoločnosť TEHO či Veolia, ktorí nami vyrábané teplo distribuujú ďalej," dodala Devánová.



Závod MHTH Košice zásobuje teplom vyše 80 percent mesta prostredníctvom 858 odberných miest.