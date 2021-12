V Košickom kraji došlo za rok k vyše 130 prípadom vyhrážania sa ženám

Košice 17. decembra (TASR) - Policajti v Košickom kraji riešili za prvých 11 mesiacov tohto roka 137 prípadov trestných činov nebezpečného vyhrážania, 39 prípadov ublíženia na zdraví, 26 prípadov týrania blízkej a zverenej osoby a 21 prípadov vydierania, v ktorých obeťou boli ženy. Informovala o tom v piatok košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová.



V utorok (14. 12.) podala na polícii v Rožňavskom okrese trestné oznámenie žena, v ktorom uviedla, že sa jej syn doma vyhráža ublížením na zdraví a zabitím. Policajti podozrivého 41-ročného muža z okresu Rožňava vypátrali a zadržali, po vykonaní potrebných procesných úkonov ho obvinili z trestného činu nebezpečného vyhrážania. "Podľa doterajšieho vyšetrovania sa syn správal agresívne po predchádzajúcej slovnej hádke, svojej matke sa vyhrážal, že celu rodinu zastrelí a celá rodina bude ležať pod vianočným stromčekom. Tieto slová u matky vzbudili dôvodnú obavu o jej život a zdravie," uviedla Mésarová. Obvinený sa tohto činu dopustil voči svojim rodičom aj začiatkom tohto roka, súd ho uznal za vinného a toho času je v podmienečnom treste. Muža umiestnili do cely policajného zaistenia s podnetom na jeho väzobné stíhanie.



V utorok ráno košickí policajti preverovali oznámenie syna poškodenej 64-ročnej ženy, ktorú mal s nožom v ruke ohrozovať jej druh. Policajti muža na mieste zadržali a umiestnili do cely policajného zaistenia. Poverený príslušník 50-ročného Košičana obvinil z prečinu nebezpečného vyhrážania. "Podľa vyšetrovania sa obvinený muž v pondelok (13. 12.) večer vyhrážal svojej družke fyzickou likvidáciou s nožom v ruke so slovami 'zabijem ťa'. Žene vzal telefón, aby nemohla privolať políciu," uviedla Mésarová. Obvinenému, ktorý už bol v minulosti za obdobný čin trestne stíhaný, hrozí po dokázaní viny trest odňatia slobody až na tri roky. Polícia spracovala podnet na jeho väzobné stíhanie.