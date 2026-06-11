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Košickú hudobnú jar uzavrie Verdiho Rekviem so svetovým obsadením
Okrem známeho Dies irae v diele zaznieva napríklad lyrická tenorová ária Ingemisco, ktorá vyjadruje pokornú prosbu hriešnika o odpustenie.
Autor TASR
Bratislava 11. júna (TASR) - Jubilejný 70. ročník festivalu Košická hudobná jar (KHJ) sa vo štvrtok rozlúči s návštevníkmi veľkolepým dielom Messa da Requiem majstra opery Giuseppe Verdiho. Jeho monumentálne Rekviem pod taktovkou Roberta Jindru zaznie v Dome umenia v podaní domáceho orchestra Štátnej filharmónie Košice (ŠFK), hosťujúceho Slovenského filharmonického zboru a špičkových sólistov. Festivalovému publiku sa predstavia Olga Bezsmertna (soprán), Christa Mayer (mezzosoprán), Pavol Bršlík (tenor) a Günther Groissböck (bas). TASR o tom informovala PR manažérka Štátnej filharmónie Košice (ŠFK) Jana Tomalová.
„Zhudobnená zádušná omša nesie jasný podpis autora, má často dramatický charakter pripomínajúci operné scény. Sólové party prinášajú emotívne monológy a zborové pasáže zasa veľké dramatické obrazy,“ približuje ŠFK Verdiho Rekviem, ktoré má povesť autorovej najlepšej opery.
„Niečo na tom skutočne je. Je to skladateľ, ktorý uvažoval veľmi divadelne. A napriek tomu, že je Rekviem dielom sakrálneho charakteru, človek v ňom stále cíti výraznú dramatickosť, ba dokonca určitú teatrálnosť,“ hovorí bývalý šéfdirigent ŠFK Robert Jindra. Umelec aktuálne pôsobí ako hudobný riaditeľ Opery Národného divadla v Prahe a hlavný hosťujúci dirigent Symfonického orchestra Českého rozhlasu.
Okrem známeho Dies irae v diele zaznieva napríklad lyrická tenorová ária Ingemisco, ktorá vyjadruje pokornú prosbu hriešnika o odpustenie. „V časti Confutatis temný mužský zbor opisuje zatratených odsúdených na večný oheň, zatiaľ čo ženské hlasy v jemnej modlitbe prosia o milosť. V dojímavej Lacrimosa vytvárajú zbor a sólisti hudobný obraz smútku a modlitby za zosnulých - a to je len pár príkladov pôsobivých nadpozemských motívov,“ dodáva filharmónia k monumentálnemu dielu.
Zážitok z neho sľubuje aj obsadenie. „Som presvedčený, že táto skladba bude pre košický orchester úplne ideálna, a to i so všetkými dynamickými nuansami, ktoré partitúra obsahuje,“ komentoval festivalové finále Jindra, ktorého potešila aj spolupráca so Slovenským filharmonickým zborom. „Pretože spieva skutočne európsku ligu. Vedeniu košickej filharmónie sa naviac podarilo zostaviť sólistický kvartet, ktorý by nám mohla závidieť ktorákoľvek z operných scén sveta, či už je to Metropolitná opera, La Scala, Štátna opera v Berlíne alebo Bavorská štátna opera v Mníchove,“ nešetrí chválou Jindra.
Košická hudobná jar štvrtkovým koncertom uzavrie svoj jubilejný 70. ročník. Festival vznikol v roku 1956 a vyprofiloval sa ako značka tradície a kvality so špičkovým obsadením a dramaturgiou. V programe sa objavujú veľké symfonické diela, komorná hudba, vokálno-inštrumentálne projekty, recitály i multižánre.
„Zhudobnená zádušná omša nesie jasný podpis autora, má často dramatický charakter pripomínajúci operné scény. Sólové party prinášajú emotívne monológy a zborové pasáže zasa veľké dramatické obrazy,“ približuje ŠFK Verdiho Rekviem, ktoré má povesť autorovej najlepšej opery.
„Niečo na tom skutočne je. Je to skladateľ, ktorý uvažoval veľmi divadelne. A napriek tomu, že je Rekviem dielom sakrálneho charakteru, človek v ňom stále cíti výraznú dramatickosť, ba dokonca určitú teatrálnosť,“ hovorí bývalý šéfdirigent ŠFK Robert Jindra. Umelec aktuálne pôsobí ako hudobný riaditeľ Opery Národného divadla v Prahe a hlavný hosťujúci dirigent Symfonického orchestra Českého rozhlasu.
Okrem známeho Dies irae v diele zaznieva napríklad lyrická tenorová ária Ingemisco, ktorá vyjadruje pokornú prosbu hriešnika o odpustenie. „V časti Confutatis temný mužský zbor opisuje zatratených odsúdených na večný oheň, zatiaľ čo ženské hlasy v jemnej modlitbe prosia o milosť. V dojímavej Lacrimosa vytvárajú zbor a sólisti hudobný obraz smútku a modlitby za zosnulých - a to je len pár príkladov pôsobivých nadpozemských motívov,“ dodáva filharmónia k monumentálnemu dielu.
Zážitok z neho sľubuje aj obsadenie. „Som presvedčený, že táto skladba bude pre košický orchester úplne ideálna, a to i so všetkými dynamickými nuansami, ktoré partitúra obsahuje,“ komentoval festivalové finále Jindra, ktorého potešila aj spolupráca so Slovenským filharmonickým zborom. „Pretože spieva skutočne európsku ligu. Vedeniu košickej filharmónie sa naviac podarilo zostaviť sólistický kvartet, ktorý by nám mohla závidieť ktorákoľvek z operných scén sveta, či už je to Metropolitná opera, La Scala, Štátna opera v Berlíne alebo Bavorská štátna opera v Mníchove,“ nešetrí chválou Jindra.
Košická hudobná jar štvrtkovým koncertom uzavrie svoj jubilejný 70. ročník. Festival vznikol v roku 1956 a vyprofiloval sa ako značka tradície a kvality so špičkovým obsadením a dramaturgiou. V programe sa objavujú veľké symfonické diela, komorná hudba, vokálno-inštrumentálne projekty, recitály i multižánre.