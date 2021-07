Košickú mestkú časť Nad jazerom čaká výluka električkovej dopravy

Košice 23. júla (TASR) - Nasledujúce dva víkendy bude v košickej mestskej časti (MČ) Nad jazerom mimoriadna výluka električkovej dopravy. Ako pre TASR potvrdila hovorkyňa Dopravného podniku mesta Košice (DPMK) Vladimíra Petrušová, verejná doprava bude organizovaná podobne ako cez výluku počas uplynulých dvoch júlových víkendov.



Výluka bude trvať v sobotu (24. 7.) a v nedeľu (25. 7.), ako aj 31. júla a 1. augusta. Počas týchto víkendových dní nebudú električky premávať v úsekoch VSS, križovatka – Levočská – Važecká, a to v časoch od 8.00 do 16.00 h. „Počas doby trvania výluky budú premávať električkové linky č. 3, 4, 7, 9 a R2 na upravených trasách. V úseku Važecká - VSS, križovatka bude premávať náhradná autobusová linka X,“ spresnila.



Petrušová dodala, že v časoch výluky premávajú vozidlá podľa platných cestovných poriadkov s tým, že odchody z konečnej Barca, Socha Jána Pavla II. sú oproti odchodom zo zastávky Važecká posunuté o štyri minúty.



Čo sa týka náhradnej autobusovej dopravy, premávať bude v desaťminútových intervaloch, a to v úseku VSS, križovatka – Levočská – Dneperská – Ladožská – Rovníková - Važecká.



Bližšie informácie sú zverejnené na webovej stránke DPMK.