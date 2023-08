Košickú MHD cez víkend ovplyvnia dve podujatia

Košice 18. augusta (TASR) - Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) v sobotu (19. 8.) posilní dopravu pre podujatie Deň železničky. Po oba víkendové dni zas pre automobilové preteky dočasne nebude obsluhovať zastávku Jahodná, chata. TASR o tom informovala hovorkyňa DPMK Vladimíra Bujňáková.



Počas sobotňajšieho podujatia na Košickej detskej železnici posilní od 8.00 do 17.00 h dopravu na autobusovej linke 14 v úseku Havlíčkova - Čermeľ nasadením veľkokapacitných a posilových autobusov. "Pre spoje z Horného Bankova bude preto vytvorené dočasné stanovište na zastávke Čermeľ v smere na Havlíčkovu. Cyklospoje na Jahodnú nebudú zabezpečené vozidlom s cyklonosičom - preprava bicyklov bude umožnená v interiéri vozidla," spresnila.



V súvislosti s automobilovými pretekmi Race Jahodná 2023 budú spoje autobusovej linky 14 premávajúce na Jahodnú v sobotu od 11.00 do 18.00 h a v nedeľu (20. 8.) od 10.00 do 17.00 h premávať len po zastávku Jahodná, kopec na rázcestí.