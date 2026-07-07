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Košickú zoo navštívil tohtoročný stotisíci návštevník

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Ondrej Podolinský

Tento rok je pre zoo 40. návštevníckou sezónou.

Autor TASR
Košice 7. júla (TASR) - Košická zoologická záhrada (zoo) privítala tohtoročného stotisíceho návštevníka. Bola ním osemročná Milanka z Ukrajiny. Riaditeľ zoo Erich Kočner a manažérka DinoParku Katarína Sopková odovzdali Milanke a jej rodine spomienkové darčeky. Vývoj návštevnosti je porovnateľný s vlaňajším rokom, kedy toto ocenenie odovzdávali v rovnakom čase. TASR o tom informovala vedúca oddelenia vzdelávania a marketingu zoo Eva Malešová.

Stotisíca návštevníčka Milanka podľa Malešovej prišla v sprievode otca a staršieho brata, s ktorými žije na Slovensku už tri roky.

Tento rok je pre zoo 40. návštevníckou sezónou. Malešová pripomenula, že letné zážitkové programy sú v rámci zoo v plnom prúde. „V pondelok sme odštartovali prvý zo siedmich turnusov prímestských táborov, ktoré sú plne obsadené. Okrem toho môžu rodiny s deťmi zažiť Noc v zoo, ktorú organizujeme každý utorok a štvrtok počas letných mesiacov,“ uviedla.
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