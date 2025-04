Košickú zoo opäť otvorili, finančné straty sú takmer 300.000 eur

Košice 28. apríla (TASR) - Košická zoologická záhrada v pondelok opäť otvorila svoje brány verejnosti. Stalo sa tak po uvoľnení preventívnych opatrení proti šíreniu slintačky a krívačky (SLAK). Zoo bola uzatvorená od 21. marca, finančné straty vyčíslila na takmer 300.000 eur.



„Návštevníci však musia dodržiavať dočasné obmedzenia, ktoré sa dotýkajú sprísnených opatrení biologickej bezpečnosti. Pri vstupe musia prejsť cez dezinfekčnú rohož a ich povinnosťou je aj dezinfekcia rúk. Keďže rovnaké pravidlo platí aj pri opúšťaní areálu, zoo prispôsobila podmienky pohybu na bráne,“ informovala TASR vedúca oddelenia vzdelávania a marketingu zoo Eva Malešová. Zoo žiada o zhovievavosť aj návštevníkov so psami, ktoré dočasne nemôžu ísť do areálu.



Obmedzenia sa dotýkajú aj kŕmenia zvierat vrátane granúl z automatov, ktoré je neprípustné, rovnako ako akýkoľvek kontakt so zvieratami. „Obmedzenia si vynútili aj malú obchádzku v návštevníckej trase na mieste, kde je sústredených viac druhov zvierat citlivých na tento vírus. Sprísnené hygienické opatrenia naďalej platia pri pohybe zásobovacích áut a vozidiel, ktoré musia prejsť a vyjsť cez dezinfekčný brod pri služobnom vchode,“ priblížila Malešová. Platí podľa nej aj prísna očista a dezinfekcia pracovného náradia a pomôcok. Povolené nie sú ani presuny zvierat.



„Finančné straty, ktoré spôsobila nákaza SLAK a následné opatrenia na zamedzenie jej šírenia, predstavujú v košickej zoo takmer 300.000 eur,“ skonštatovala Malešová. Poukázala na to, že zoo bola zatvorená v návštevnícky atraktívnom období. „Vlani v apríli k nám napríklad zavítalo vyše 26.000 návštevníkov. Len nedávna Veľká noc s mimoriadne priaznivým počasím by nám priniesla minimálne 10.000 návštevníkov a pri všetkej skromnosti okolo 60.000 eur,“ dodala Malešová.