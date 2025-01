Košickú zoo opäť otvorili pre verejnosť

Košice 3. januára (TASR) - Zoologická záhrada (zoo) v Košiciach je od piatka pre verejnosť opäť otvorená. Ako TASR informovala vedúca oddelenia vzdelávania a marketingu zoo Eva Malešová, Regionálna veterinárna a potravinová správa (RVPS) Košice - mesto zrušila rozhodnutie uzatvoriť areál zoo z dôvodu výskytu vtáčej chrípky.



"Úradný veterinárny lekár vykonal kontrolu vtákov chovaných v zoo a potvrdil, že klinické vyšetrenia od posledného úhynu neviedli k podozreniu na infikovanie vtáčej chrípky. So sprístupnením areálu verejnosti súvisí zrušenie ochranného pásma v okruhu troch kilometrov od ohniska výskytu," uviedla s tým, že po vynútenej prestávke budú pracovníci zoo pokračovať na rozpracovaných projektoch dovozu a výmeny zvierat, ktoré boli pozastavené. Podľa jej slov naďalej dbajú aj o zvýšené dodržiavanie hygienických pravidiel a prísun vitamínov pri príprave krmív.



Zoo pripomína, že od piatka funguje v štandardných podmienkach vrátane otváracích hodín, teda od 9.00 do 16.00 h. V súčasnosti chová 347 druhov zvierat a vyše 2100 jedincov. "Návštevníci môžu aj v týchto zimných mesiacoch vidieť väčšinu zvierat, ako sú kopytníky, mimo afrických, kone, lamy, medvede, zubry, takiny, ale aj leopardy či levicu. Neprídu ani o mimoriadne obľúbené komentované kŕmenie tuleňov," dodala Malešová.



Košická zoo bola z dôvodu výskytu vtáčej chrípky zatvorená od 11. decembra. Nákazu vírusom H5N1 potvrdilo Národné referenčné laboratórium vo Zvolene u potapáča prilbatého - kačice pôvodom zo Severnej Ameriky. O zatvorení zoo až do odvolania rozhodla RVPS. Zoo vtedy uviedla, že pre verejnosť bude zatvorená najmenej 21 dní v závislosti od ďalšieho vývoja nákazy. RVPS zrušila rozhodnutie o uzatvorení areálu po 23 dňoch.