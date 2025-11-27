< sekcia Regióny
Košickú zoo po snehovej kalamite opäť otvorili pre verejnosť
Najviac zasiahnutá časť zoo nad bažantnicou a okruhom Altaj je doteraz neprístupná.
Autor TASR
Košice 27. novembra (TASR) - Zoologickú záhradu Košice vo štvrtok opätovne otvorili pre verejnosť. Zatvorená bola šesť dní pre snehovú kalamitu, keď ťažký mokrý sneh priebežne vyvracal stromy po celom jej areáli. O otvorení informovala TASR vedúca oddelenia vzdelávania a marketingu zoo Eva Malešová.
Najviac zasiahnutá časť zoo nad bažantnicou a okruhom Altaj je doteraz neprístupná. „Stromy popadali v ťažko dostupnom teréne, kde stále pracujú desiatky zamestnancov zoo, ale aj pracovníci zo správy mestskej zelene. Živel poškodil tamojšie chovné zariadenia pre klokany, pštrosy emu, kozorožce, ale aj lamy,“ uviedla Malešová.
Práce v týchto výbehoch si preto vyžadujú viac pozornosti a rešpektu. S výnimkou tejto časti je areál zoo pre návštevníkov otvorený.
Škody zatiaľ zoo nevyčíslila.
