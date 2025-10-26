< sekcia Regióny
Košickú zoo počas Týždňa duchov spestria strašidelné tekvice
Osobitý program čaká na návštevníkov zoo v stredu (29. 10.).
Autor TASR
Košice 26. októbra (TASR) - Košická zoologická záhrada aj tento rok pripravila Týždeň duchov, ktorý potrvá od pondelka (27. 10.) do piatka (31. 10.). Pre návštevníkov je to príležitosť vyzdobiť areál výtvormi z tekvíc.
„Je to aj výzva pre žiakov základných škôl, ktorí chcú predviesť svoju šikovnosť pri zhotovovaní tekvicových strašidiel,“ informovala TASR vedúca oddelenia vzdelávania a marketingu zoo Eva Malešová.
Osobitý program čaká na návštevníkov zoo v stredu (29. 10.). Hneď za vstupom sa môžu odfotografovať pri halloweenskej fotostene. Môžu sa tiež zapojiť do fotografickej súťaže o najlepší kostým so zaslaním fotografií na sociálnu sieť. O 10.00 h sa v klubovni Himaláje začnú tvorivé dielne s vyrezávaním tekvicových strašidiel, organizátori k tomu pridali aj kvíz Čo o mne vieš?
Počas týždňa mestská zoo pripravila aj výhodné vstupné a každý návštevník, ktorý prinesie tekvicu, sa dostane do zoo zadarmo. „Tekvice sa po skončení akcie stanú spestrením potravy pre šelmy, primáty a kopytníky,“ priblížila Malešová.
Týždeň duchov zahŕňa aj expozíciu plazov a obojživelníkov v centre mesta na Mojmírovej ulici, tzv. Zoodom, ktorý je otvorený denne okrem pondelka.
