Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 26. október 2025Meniny má Demeter
< sekcia Regióny

Košickú zoo počas Týždňa duchov spestria strašidelné tekvice

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - František Iván

Osobitý program čaká na návštevníkov zoo v stredu (29. 10.).

Autor TASR
Košice 26. októbra (TASR) - Košická zoologická záhrada aj tento rok pripravila Týždeň duchov, ktorý potrvá od pondelka (27. 10.) do piatka (31. 10.). Pre návštevníkov je to príležitosť vyzdobiť areál výtvormi z tekvíc.

„Je to aj výzva pre žiakov základných škôl, ktorí chcú predviesť svoju šikovnosť pri zhotovovaní tekvicových strašidiel,“ informovala TASR vedúca oddelenia vzdelávania a marketingu zoo Eva Malešová.

Osobitý program čaká na návštevníkov zoo v stredu (29. 10.). Hneď za vstupom sa môžu odfotografovať pri halloweenskej fotostene. Môžu sa tiež zapojiť do fotografickej súťaže o najlepší kostým so zaslaním fotografií na sociálnu sieť. O 10.00 h sa v klubovni Himaláje začnú tvorivé dielne s vyrezávaním tekvicových strašidiel, organizátori k tomu pridali aj kvíz Čo o mne vieš?

Počas týždňa mestská zoo pripravila aj výhodné vstupné a každý návštevník, ktorý prinesie tekvicu, sa dostane do zoo zadarmo. „Tekvice sa po skončení akcie stanú spestrením potravy pre šelmy, primáty a kopytníky,“ priblížila Malešová.

Týždeň duchov zahŕňa aj expozíciu plazov a obojživelníkov v centre mesta na Mojmírovej ulici, tzv. Zoodom, ktorý je otvorený denne okrem pondelka.
.

Neprehliadnite

HRABKO: Opozícii ide lepšie politika na námestiach ako v parlamente

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Sneh v októbri? Môže byť na týchto miestach

KOPČOKOVÁ: V Gobi som čakala teplo, no bežala som v bunde a palčiakoch

Zomrel známy britský hudobník