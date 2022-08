Košickú zoo zasiahli sucho a horúčavy, tuleňom doviezli vodu hasiči

Košice 6. augusta (TASR) - Extrémne horúčavy a s tým súvisiaci nedostatok vody postihujú aj košickú zoologickú záhradu. Tento problém sa najviac prejavil v chovnom zariadení pre tulene obyčajné. Vodu pre nich počas štvrtka a piatka (4.-5. 8.) doviezli hasičské autá.



Zásobárňou vody pre bazén s objemom 210 kubických metrov pre tulene je vlastný vodojem, ktorý slúži potrebám celej prevádzky zoo. Má dva záchytné pramene s výkonom dva sekundové litre. V súčasnosti je však jeho výdatnosť len polovičná. "Kvalita vody v bazéne už ohrozovala zdravie našich tuleňov, preto sme ďalej nemohli čakať na prípadnú lepšiu výdatnosť nášho zdroja. Bolo však jasné, že výmenou vody v bazéne na druhej strane ohrozíme riadny chod zoo," uviedol pre TASR hlavný zoológ Patrik Pastorek. Zoologická záhrada sa preto obrátila so žiadosťou o pomoc na svojho zriaďovateľa – magistrát mesta Košice, ktorý operatívne zasiahol. Dvadsaťšesť cisterien hasičských áut naplnilo bazén zo zdroja Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti (VVS) počas šiestich hodín.



Svoj bazén v zoo má viac chovných zariadení. Zväčša sú zásobované lokálnym zdrojom z vlastného vrtu, čo sa týka aj populárnych tučniakov. Ich chovné zariadenie má dva bazény. "Situácia s vodou v areáli nie je optimistická, aj keď zoologická záhrada zvláda situáciu zapríčinenú suchom. Pracovníci viac využívajú tri vlastné vŕtané studne s nižšou výkonnosťou. Slúžia najmä lokálne, a to nielen pre potreby zvierat, ale aj na záhradnícke účely. Na závlahu mladých stromov záhradníci inštalovali vaky. Zoo dočasne odstavila aj pitné fontánky," informovala vedúca oddelenia vzdelávania a marketingu zoo Eva Malešová.



Chovatelia v horúcich dňoch zároveň venujú viac pozornosti zvieratám. Okrem pravidelného prísunu vody sa sústreďujú aj na úpravu kŕmnych dávok. Kopytníky dostávajú viac krmiva bohatšieho na vodu. Vodou musia zásobovať aj tie výbehy, ktorými pretekal potok, v týchto dňoch však vyschol. Nedostatok zrážok sa prejavil aj v oboch rybníkoch, ktoré slúžia na chov vodného vtáctva. Výraznejšie sa to prejavilo na veľkom rybníku.



Košickú zoo zároveň teší počet ľudí, ktorí do jej areálu prichádzajú. "Od začiatku roka navštívilo košickú zoo 165.000 návštevníkov. Ide o rekordnú návštevnosť, ktorú zoo od svojho vzniku nezaznamenala. Po dvoch pandemických rokoch sa do zoo vrátili v hojnom počte zahraniční návštevníci. Najpočetnejšiu skupinu medzi nimi tvoria Maďari," priblížila Malešová.