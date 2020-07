Košickú zoo tento rok navštívilo už 100.000 ľudí

Košice 29. júla (TASR) – Zoologická záhrada Košice v stredu predpoludním privítala tohtoročného stotisíceho návštevníka. Tejto pocty sa dočkal jednoročný Marko so svojou mamou Alexandou Tóthovou.



Ako pre TASR za zoo uviedla Eva Malešová, spolu s nimi krátko po 10.00 h prekročili bránu košickej zoo aj krstní rodičia, ktorí ju navštevujú často. „Celá rodina miluje zvieratá. V Drienovci, kde žijú, majú psíky, koníka, morky, sliepky, ale aj kanáriky,“ uviedla.



Vlani privítali stotisíceho návštevníka o mesiac skôr. V porovnaní s uplynulými piatimi rokmi im v bilancii návštevnosti v súvislosti s koronakrízou chýba takmer 60.000 ľudí. Najväčší prepad zaznamenali v apríli, keď bola zoo pre verejnosť zatvorená. V posledných rokoch podľa nej práve tento mesiac výrazne ovplyvňoval návštevnosť. „Napríklad vlani k nám počas apríla zavítalo 40.000 ľudí. Aj keď po vynútenej prestávke sa k nám návštevníci vrátili, v máji a v júni sme prišli o školské výlety, ktoré u nás predstavujú početnú skupinu,“ spresnila Malešová.



Dennú návštevnosť v tomto mesiaci označila za pomerne vysokú, pohybuje sa na úrovni minulého roka. Za výnimočne silné považuje víkendy, keď je priaznivé počasie. Rozdiel vníma v skladbe návštevníkov. „Kým vlani v tomto období mali veľké až 25-percentné zastúpenie návštevníci z Maďarska, v tomto roku sú to prevažne tuzemskí návštevníci,“ povedala s tým, že medzi návštevníkmi často počujú aj češtinu.



Počas minuloročného júla navštívilo košickú zoo najviac ľudí za posledných desať rokov, a to 58.000. Z pohľadu návštevnosti bol vlaňajšok historicky najlepším rokom, keď prekročili štvrťmiliónovú hranicu. „Boli by sme veľkí optimisti, keby sme si mysleli, že toto dokážeme aj teraz,“ dodala.