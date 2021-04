Košický a Prešovský kraj posilnia spoje prímestských autobusov

Košice 15. apríla (TASR) - Prímestská autobusová doprava v Košickom a Prešovskom kraji bude od pondelka 19. apríla premávať v riadnom školskom režime. Stane sa tak takmer po šiestich mesiacoch. Oba kraje, ktoré financujú prímestskú autobusovú dopravu ako službu vo verejnom záujme, o tom rozhodli na základe plánovaného uvoľňovania opatrení a s tým súvisiacej zvýšenej mobility cestujúcich.



"Už za posledný týždeň sme zaznamenali výraznejší nárast počtu prepravených cestujúcich v prímestskej autobusovej doprave. Konkrétne, oproti minulému týždňu sa zvýšil počet prepravených cestujúcich približne o 18 percent. Keďže od pondelka 19. apríla sa vrátia všetci žiaci do škôl a otvoria sa aj prevádzky a služby, prímestské autobusy budú jazdiť v riadnom školskom režime. V praxi to znamená, že denne najazdia približne o 24.000 kilometrov viac, ako to bolo počas mimoriadneho režimu," informoval predseda KSK Rastislav Trnka.



Do nedele 11. apríla premávala prímestská autobusová doprava v mimoriadnom režime, ktorý bol posilnený o vybrané školské spoje. Aktuálne jazdia autobusy na východe Slovenska tak ako počas školských prázdnin. Kým v období pred pandémiou prepravili denne približne 77.000 ľudí, aktuálne je to zhruba 30.000. Samosprávne kraje predpokladajú, že po uvoľnení opatrení sa mobilita opäť zvýši a počet prepravených cestujúcich sa zdvojnásobí.



"Spoločný a koordinovaný návrat oboch krajov k bežnému režimu prímestskej dopravy je ďalším potvrdením toho, že ide o jednotný dopravný systém na území východného Slovenska. Do prevádzky sa vrátia všetky spoje vrátane ranných a poobedňajších, ktoré zabezpečujú dopravu detí do škôl a späť domov," uviedol predseda PSK Milan Majerský. Verí, že čoskoro budú môcť všetci žiaci prejsť na prezenčnú formu výučby, aby spoje nepremávali naprázdno. "Len za minulý rok sme totiž v dôsledku pandémie prišli o 3,8 milióna eur na tržbách. Ak majú naši dopravcovia poskytovať služby v plnom rozsahu aj naďalej, štát by mal samosprávnym krajom poskytnúť pomocnú ruku," dodal.



Zmena v cestovnom poriadku sa týka všetkých autobusových dopravcov na východnom Slovensku, teda spoločností Arriva Michalovce, BUS Karpaty, eurobus, SAD Humenné, SAD Poprad a SAD Prešov. Dostupnosť konkrétneho dopravného spojenia si môžu cestujúci overiť na www.cp.sk a webstránkach dopravcov.



Aj napriek uvoľňovaniu opatrení budú v autobusoch naďalej platiť sprísnené hygienické opatrenia, to znamená povinné nosenie respirátorov. Dopravcovia tiež odporúčajú, aby cestujúci uprednostňovali platbu dopravnou kartou.