Košický a Prešovský kraj predstavia novinky a ponuku na sezónu 2026
Podľa predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislava Trnku sa tento rok môžu návštevníci tešiť na viaceré novinky.
Prešov/Košice 24. februára (TASR) - Krajské organizácie cestovného ruchu (KOCR) Severovýchod Slovenska a Košice Región Turizmus sa spoločne predstavia ako Východ na cestovateľskom veľtrhu Caravan Bike Travel v Nitre (27. 2. - 1. 3.). Pre návštevníkov majú pripravené novinky a bohatú ponuku na nadchádzajúcu turistickú sezónu. TASR o tom informovala Barbora Čechová z KOCR Severovýchod Slovenska.
Podľa predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislava Trnku sa tento rok môžu návštevníci tešiť na viaceré novinky. „Reagujeme na obrovský dopyt po karavaningu a zážitkovom ubytovaní v prírode. Vďaka programu Terra Incognita otvárame moderné autokempy, stanové mestečká a budujeme zázemie, ktoré si dnešný náročný turista vyžaduje,“ uviedol Trnka.
Ťahákom sezóny 2026 v Košickom kraji bude rozvoj kempingovej infraštruktúry a fenomén glampingu. Návštevníci budú môcť stráviť noc v presklenom dome priamo v tokajských viniciach alebo navštíviť nový Hammer Lake Camp v Nižnom Medzeve. Výraznou modernizáciou prechádza aj Autocamping Dedinky. Stanové mestečko priamo v gréckokatolíckom pútnickom mieste v Klokočove zase prepojí duchovný turizmus s kempovaním na brehu Zemplínskej šíravy. Osobitná pozornosť na veľtrhu bude patriť Zemplínskej šírave, ktorá tento rok oslavuje 60. výročie otvorenia.
Prešovský samosprávny kraj (PSK) na veľtrhu v Nitre predstaví ponuku turistických a cykloturistických možností vrátane pútnického turizmu a rôznych tematických trás a tiež viaceré projekty, ktoré výrazne zvyšujú atraktivitu regiónu a kvalitu návštevníckeho zážitku.
„K najvýznamnejším aktivitám patrí otvorenie zmodernizovaného Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach, ktoré na jeseň predstavíme verejnosti ako interaktívny a exkluzívny priestor venovaný svetovému umelcovi. Výročné míľniky čakajú viaceré naše múzeá, ktoré predstavia špeciálne programy a expozície. Novinkou bude spustenie regionálnej karty Prešov Region Travel Card, ktorá prinesie výhody návštevníkom, rodinám s deťmi aj individuálnym turistom,“ uviedol predseda PSK Milan Majerský.
Pre milovníkov outdoorových aktivít pribudnú v roku 2026 v Prešovskom kraji viaceré prvky turistickej infraštruktúry. Patrí k nim napríklad obria hojdačka v lokalite Renčišov - Búče s celkovou výškou približne päť metrov. V širšom okolí Medzilaboriec vzniknú nezvyčajné fotopointy a turistické prístrešky s motívmi rusínskej kultúry a prepojením na Andyho Warhola. Vo Vysokých Tatrách a ich podhorí budú osadené nabíjačky pre e-biky. Pokračovať bude obnova značenia na vyše 600 kilometroch cyklotrás a KOCR podporí pravidelnú údržbu singletrailových rezortov.
