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Košický a Prešovský kraj rozširujú taktovú dopravu na Zemplíne
Cieľom rozsiahlych zmien je v regióne Zemplína zjednodušiť a sprehľadniť cestovné poriadky a vytvoriť systémové obojsmerné prestupné väzby.
Autor TASR
Košice/Prešov 27. júla (TASR) - Košický a Prešovský samosprávny kraj rozširujú taktovú dopravu v rámci IDS Východ. Cestujúcim prinesie pravidelné 30 a 60-minútové intervaly na kľúčových trasách na Zemplíne v pracovných dňoch aj systematizáciu víkendových spojení. Zmeny v regionálnej doprave na východnom Slovensku vstúpia do platnosti od 1. augusta 2026. Informovali o tom oba samosprávne kraje.
Cieľom rozsiahlych zmien je v regióne Zemplína zjednodušiť a sprehľadniť cestovné poriadky a vytvoriť systémové obojsmerné prestupné väzby.
Nové cestovné poriadky nadväzujú aj na ukončenie elektrifikácie a modernizácie železničnej trate Bánovce nad Ondavou - Michalovce - Strážske - Humenné. „Po zmene zámerov Ministerstva dopravy SR na zavedenie celodenného hodinového taktu vlakov bolo potrebné pôvodné plány prepracovať a následne upraviť celkovo 75 autobusových liniek v spolupráci so štyrmi regionálnymi autobusovými dopravcami (ARRIVA Michalovce, eurobus, SAD Prešov a SAD Humenné),“ uviedli krajské samosprávy. Dotknuté autobusové linky, ktoré sa k 1. augustu nezmenia, budú upravované pri decembrových zmenách cestovných poriadkov s cieľom ďalšieho zlepšovania nadväzností.
Aktuálne zmeny si vyžadujú celkový nárast dopravných výkonov o 200.000 kilometrov ročne. Pred realizáciou zmien boli taktové cestovné poriadky posúdené v „Dopravnom modeli východného Slovenska“, ktorý spravuje IDS Východ, s.r.o., pričom dopravný model predpokladá celkovo deväťpercentný nárast počtu prepravených cestujúcich na nosných linkách. Očakávané vyššie tržby z cestovného by mali nielen pokryť zvýšené náklady na rozšírenie dopravných služieb, ale dokonca znížiť potrebu financovania z rozpočtov samosprávnych krajov.
„Pravidelné intervaly a zosúladené prestupy medzi spojmi výrazne zvýšia prepravné možnosti cestujúcich, skrátia čas cestovania do práce aj do škôl a prispejú k zníženiu počtu motorových vozidiel prichádzajúcich do miest,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka. Dopravný model východného Slovenska predpokladá, že vďaka týmto zmenám pribudne na nosných linkách viac ako 1600 cestujúcich denne.
„Systematizáciou dopravnej ponuky počas víkendov a zavedením 30-minútového taktu na kľúčových úsekoch počas pracovných dní prepájame naše okresné mestá spôsobom, aký patrí k modernému regiónu,“ povedal predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský.
Počas pracovných dní budú autobusy premávať v pravidelných intervaloch na najvyťaženejších trasách regiónu. Na úsekoch Košice - Sečovce, Hriadky - Michalovce, Michalovce - Sobrance a Prešov - Vranov nad Topľou bude zavedený 30-minútový takt, ktorý počas dopravných špičiek doplnia vybrané spoje vytvárajúce až 15-minútový interval.
V pravidelnom 30-minútovom intervale budú premávať aj spoje na trasách Košice - Michalovce, Michalovce - Strážske, Vranov nad Topľou - Humenné a Vranov nad Topľou - Hriadky.
Hodinový takt s posilnením na 30-minútový interval počas špičky bude zabezpečený medzi Michalovcami a Humenným a medzi Strážskym a Vranovom nad Topľou. Pravidelné hodinové spojenie bude zároveň zabezpečené na trasách Košice - Vranov nad Topľou - Humenné, Košice - Michalovce - Sobrance, Prešov - Vranov nad Topľou - Michalovce a Trebišov - Vranov nad Topľou.
Súčasťou zmien je aj posilnenie dopravy do Vyšného Nemeckého po otvorení hraničného priechodu pre peších. Počet priamych spojov do Košíc sa zvýši z troch na osem počas pracovných dní a na päť počas víkendov a sviatkov. Ďalšie spojenia budú dostupné s prestupom v Sobranciach alebo Michalovciach, a to nielen smerom do Košíc, ale aj do Prešova.
Nový systém zároveň vytvára pravidelné prestupné väzby v hlavných dopravných uzloch, ktorými sa stanú Michalovce, Sobrance a Vranov nad Topľou. „Taktová doprava na hlavných autobusových linkách na Zemplíne plnohodnotne doplní existujúcu ponuku vlakov medzi mestami na Zemplíne a krajskými mestami a zároveň poskytne spoľahlivé nadväznosti pre prestup cestujúcich medzi autobusmi a vlakmi,“ informovali krajské samosprávy.
Cieľom rozsiahlych zmien je v regióne Zemplína zjednodušiť a sprehľadniť cestovné poriadky a vytvoriť systémové obojsmerné prestupné väzby.
Nové cestovné poriadky nadväzujú aj na ukončenie elektrifikácie a modernizácie železničnej trate Bánovce nad Ondavou - Michalovce - Strážske - Humenné. „Po zmene zámerov Ministerstva dopravy SR na zavedenie celodenného hodinového taktu vlakov bolo potrebné pôvodné plány prepracovať a následne upraviť celkovo 75 autobusových liniek v spolupráci so štyrmi regionálnymi autobusovými dopravcami (ARRIVA Michalovce, eurobus, SAD Prešov a SAD Humenné),“ uviedli krajské samosprávy. Dotknuté autobusové linky, ktoré sa k 1. augustu nezmenia, budú upravované pri decembrových zmenách cestovných poriadkov s cieľom ďalšieho zlepšovania nadväzností.
Aktuálne zmeny si vyžadujú celkový nárast dopravných výkonov o 200.000 kilometrov ročne. Pred realizáciou zmien boli taktové cestovné poriadky posúdené v „Dopravnom modeli východného Slovenska“, ktorý spravuje IDS Východ, s.r.o., pričom dopravný model predpokladá celkovo deväťpercentný nárast počtu prepravených cestujúcich na nosných linkách. Očakávané vyššie tržby z cestovného by mali nielen pokryť zvýšené náklady na rozšírenie dopravných služieb, ale dokonca znížiť potrebu financovania z rozpočtov samosprávnych krajov.
„Pravidelné intervaly a zosúladené prestupy medzi spojmi výrazne zvýšia prepravné možnosti cestujúcich, skrátia čas cestovania do práce aj do škôl a prispejú k zníženiu počtu motorových vozidiel prichádzajúcich do miest,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka. Dopravný model východného Slovenska predpokladá, že vďaka týmto zmenám pribudne na nosných linkách viac ako 1600 cestujúcich denne.
„Systematizáciou dopravnej ponuky počas víkendov a zavedením 30-minútového taktu na kľúčových úsekoch počas pracovných dní prepájame naše okresné mestá spôsobom, aký patrí k modernému regiónu,“ povedal predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský.
Počas pracovných dní budú autobusy premávať v pravidelných intervaloch na najvyťaženejších trasách regiónu. Na úsekoch Košice - Sečovce, Hriadky - Michalovce, Michalovce - Sobrance a Prešov - Vranov nad Topľou bude zavedený 30-minútový takt, ktorý počas dopravných špičiek doplnia vybrané spoje vytvárajúce až 15-minútový interval.
V pravidelnom 30-minútovom intervale budú premávať aj spoje na trasách Košice - Michalovce, Michalovce - Strážske, Vranov nad Topľou - Humenné a Vranov nad Topľou - Hriadky.
Hodinový takt s posilnením na 30-minútový interval počas špičky bude zabezpečený medzi Michalovcami a Humenným a medzi Strážskym a Vranovom nad Topľou. Pravidelné hodinové spojenie bude zároveň zabezpečené na trasách Košice - Vranov nad Topľou - Humenné, Košice - Michalovce - Sobrance, Prešov - Vranov nad Topľou - Michalovce a Trebišov - Vranov nad Topľou.
Súčasťou zmien je aj posilnenie dopravy do Vyšného Nemeckého po otvorení hraničného priechodu pre peších. Počet priamych spojov do Košíc sa zvýši z troch na osem počas pracovných dní a na päť počas víkendov a sviatkov. Ďalšie spojenia budú dostupné s prestupom v Sobranciach alebo Michalovciach, a to nielen smerom do Košíc, ale aj do Prešova.
Nový systém zároveň vytvára pravidelné prestupné väzby v hlavných dopravných uzloch, ktorými sa stanú Michalovce, Sobrance a Vranov nad Topľou. „Taktová doprava na hlavných autobusových linkách na Zemplíne plnohodnotne doplní existujúcu ponuku vlakov medzi mestami na Zemplíne a krajskými mestami a zároveň poskytne spoľahlivé nadväznosti pre prestup cestujúcich medzi autobusmi a vlakmi,“ informovali krajské samosprávy.