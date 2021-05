Košický a Prešovský kraj zjednodušia systém zliav prímestskej dopravy

Prešov/Košice 18. mája (TASR) - V prímestskej autobusovej doprave na východe Slovenska sa od leta zmení systém poskytovania sociálnych zliav. Oproti súčasnosti sa zjednoduší a sprehľadní, pričom výrazne ušetria tí, ktorí pri platbe uprednostnia dopravnú kartu pred hotovosťou. Zmena súvisí s prechodom na zónovú tarifu. TASR o tom informovala hovorkyňa Prešovského samosprávneho kraja Daša Jeleňová.



"Na rozdiel od súčasného stavu budú po novom všetky zľavy stanovené rovnakými percentami. Pri polovičnom cestovnom sa zľava zvýši a zjednotí na rovných 50 percent. Navyše, nárok na polovičné cestovné budú mať po novom aj občania od 63 do 70 rokov, ktorí dnes platia plné cestovné.



Osobitné cestovné, určené pre občanov nad 70 rokov, darcov krvi a tehotné ženy, bude predstavovať 80 percent zľavu zo základného cestovného. Presadnúť z auta do verejnej dopravy sa od leta oplatí ešte viac," uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.



Rodiny s deťmi do 16 rokov budú môcť aj po zavedení zónovej tarify naďalej výhodne cestovať počas víkendov a štátnych sviatkov. Každý člen rodiny zaplatí za cestu jedno euro v rámci jedného spoja, bez ohľadu na dĺžku jazdy, spôsob úhrady cestovného alebo nárok na iné zľavy.



Pri jednorazových lístkoch bude cena cestovného závisieť aj od formy platby. "Chceme oveľa výraznejšie motivovať cestujúcich, aby používali dopravné karty, či už súčasné klasické alebo nové virtuálne, uložené v mobilnom telefóne. Pri jednorazových lístkoch pôjde o cenovo najvýhodnejší spôsob úhrady, pričom dopravná karta umožní aj zakúpenie prestupných lístkov na dva spoje, čo predstavuje ďalšie cenové zvýhodnenie. Cestujúci sa pri nástupe na druhý spoj preukážu platným prestupným lístkom iba priložením karty alebo mobilu, čo v konečnom dôsledku pomôže zrýchliť cestovanie," povedal predseda PSK Milan Majerský.



Podmienky uplatňovania jednotlivých typov zliav sú zverejnené na webstránke www.idsvychod.sk v sekcii Zónová tarifa. Na tejto webovej stránke je zverejnená aj mapa tarifných zón.



Zakladateľmi integrovaného dopravného systému IDS Východ sú KSK a PSK. Cieľom je skoordinovať všetky druhy dopravy na území východného Slovenska – prímestskú autobusovú, mestskú aj železničnú.