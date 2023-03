Košický a Prešovský kraj zlepšia informovanosť o druhoch dopravy

Košice/Prešov 22. marca (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) a Prešovský samosprávny kraj (PSK) zavedú v prímestskej autobusovej doprave Centrálny dispečing IDS Východ. Cestujúcim prinesie garantované prestupy. Novinka zaistí, aby v prípade meškaní na seba nadväzné spoje čakali. Centrálny dispečing je jedným zo základných pilierov funkčného integrovaného dopravného systému. KSK o tom informuje na svojej webstránke.



"Tí, ktorí cestujú autobusmi, určite poznajú nepríjemné situácie, kedy autobus meškal a oni potrebovali prestúpiť na nadväzný spoj, ale ten im ušiel. Takéto situácie už budú minulosťou. Úlohou centrálneho dispečingu je koordinovať autobusové spoje medzi sebou, dohliadať na nadväznosti spojov, ale aj sledovať meškania a zabezpečiť, aby nadväzné spoje v prípade meškaní na seba čakali," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.



Do dispečingu budú podľa jeho slov najskôr zapojené spoje prímestskej autobusovej dopravy na východe, postupne bude rozšírený na železničnú dopravu a MHD. "Ide nám o to, aby sme východniarom uľahčili cestovanie verejnou dopravou a aby sa dostali, kam potrebujú rýchlejšie a plynulo," doplnil Trnka.



Softvér na prevádzku dispečingu dodá firma TransData, s. r. o., ako úspešný uchádzač, s ktorým bola v stredu podpísaná zmluva, do piatich mesiacov. Po kompletnom dodaní prebehne mesačná testovacia prevádzka. Poslednou fázou je dvojmesačná pilotná prevádzka na reálnych údajoch dopravcov v Košickom kraji. Ostré spustenie systému je plánované od 1. januára 2024.



"Spolu s centrálnym dispečingom zavedieme aj Informačný systém IDS Východ, ktorého hlavnou funkciou je priebežné a spoľahlivé poskytovanie dát z jedného zdroja a pre všetky druhy verejnej dopravy v reálnom čase. Čo je nevyhnutné pre správne fungovanie zariadení a softvérových aplikácií, akými sú informačné tabule, hlásiče, vyhľadávače spojení či mobilné aplikácie," vysvetlil predseda PSK Milan Majerský.



Ako povedal, cestujúci si budú môcť pozrieť aktuálne meškania, polohy spojov na mape, dôležité upozornenia či mimoriadnosti v doprave, a to na staniciach, zastávkach, vo vozidlách verejnej dopravy aj vo virtuálnom priestore.



Projekt bude financovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky totiž vlani schválilo na tento projekt nenávratný finančný príspevok. Súťaž bola úspešne ukončená s víťaznou cenou 390.552 eur.