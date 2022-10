Košický cintorín a urnový háj budú na Dušičky otvorené dlhšie

Košice 15. októbra (TASR) - Prípravy na Dušičky v týchto dňoch vrcholia. TASR o tom informoval hovorca Správy mestskej zelene (SMsZ) v Košiciach Peter Sasák s tým, že počas nich budú predĺžené otváracie hodiny verejného i prírodného cintorína, ako aj urnového hája. Návštevníci si tiež počas sviatkov budú môcť vybaviť úradné záležitosti. Zároveň upozorňuje, že pre zvýšený pohyb chodcov je od soboty do 4. novembra vstup do areálu cintorína a krematória vlastným vozidlom zakázaný.



Vjazd autom bude do piatka (21. 10.) umožnený len služobným vozidlám správcu, kamenárom a spoločnostiam opravujúcim hroby. V prípade záujmu o vstup na cintorín autom má verejnosť možnosť využiť v ranných hodinách službu SMsZ. Po uvedenom dátume bude vstup vozidlom na územie verejného cintorína aj areálu krematória zakázaný.



"Areály verejného cintorína, urnového hája a Lesa spomienok budú v nedeľu 30. októbra, v pondelok 31. októbra a v utorok 1. novembra otvorené v špeciálnom sviatočnom režime až do 22.00 h. Kancelárie správy pohrebísk budú od 26. októbra do 2. novembra v prevádzke v špeciálnom režime s predĺženou otváracou dobou," spresnil Sasák.



SMsZ počas tohtoročných Dušičiek očakáva vyššiu návštevnosť pohrebísk ako v predchádzajúcom období, keď boli sprevádzané opatreniami v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu. V rámci príprav pre návštevníkov doplnili odpadkové nádoby na komunálny odpad, pribudlo drobné náradie a krhly na vody aj mobilné toalety.



"Už tradične chceme apelovať na tých, ktorí si prídu uctiť pamiatku svojich blízkych, aby si na ozdobenie hrobov vybrali prírodné kvety a materiály. Ich životnosť je síce kratšia, ale po sviatkoch je ich možné umiestniť do niektorého zo 100 kontajnerov na bioodpad rozmiestnených na území cintorína, ktorých obsah končí v našej kompostárni," vysvetlil Sasák s tým, že z nich vznikne certifikovaný kompost. Používanie iba kompostovateľných materiálov podľa jeho slov prispieva k udržaniu čistoty a znižovaniu uhlíkovej stopy.



Z dôvodu rekonštrukcie vstupného priestoru verejného cintorína zároveň návštevníkov žiada o ohľaduplnosť a rešpektovanie obmedzení pri parkovaní. Pripomína tiež možnosť využiť mestskú hromadnú dopravu.