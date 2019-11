Košický dopravný podnik posilní dopravu pri výročí Nežnej revolúcie

Košice 17. novembra (TASR) - Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) v nedeľu posilňuje dopravu v súvislosti s večerným spomienkovým mítingom k 30. výročiu Nežnej revolúcie v centre mesta. Mimoriadna električková linka číslo 1 bude vypravená od 17.00 do 21.00 h a autobusová linka číslo 51 bude v tomto čase premávať každých desať minút.



"Mimoriadna električková linka číslo 1 na trase Važecká – Námestie osloboditeľov – Havlíčkova bude symbolickou pripomienkou udalostí 17. novembra 1989. Svojho času premávala ako nosná linka v meste. V Košiciach premávala až do roku 1993," informovala hovorkyňa DPMK Vladimíra Petrušová.



V rámci autobusovej dopravy v čase od 17.00 do 21.00 h bude mimoriadne vypravená linka číslo 51. Premávať bude po obvyklej trase Sídlisko Ťahanovce – Námestie osloboditeľov a späť v desaťminútových intervaloch.



"Dopravná situácia v ostatných mestských častiach bude monitorovaná. V prípade potreby budú vypravené zálohové vozidlá," uviedla Petrušová.



Spomienkový míting Pocta novembru – Spájanie generácií sa bude konať od 18.00 h pred Štátnou vedeckou knižnicou na Hlavnej ulici.