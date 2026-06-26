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Košický dopravný podnik spustil na webe virtuálnu odchodovú tabuľu
Podľa dopravného podniku je možné spoje vyhľadávať bez nutnosti sťahovania aplikácie do mobilného telefónu.
Autor TASR
Košice 26. júna (TASR) - Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) ponúka na svojej webovej stránke novú Virtuálnu odchodovú tabuľu, kde je možné získať aktuálne informácie o mestskej hromadnej doprave (MHD). Cestujúci tak môžu vyhľadať aktuálnu polohu konkrétneho autobusu alebo električky či najbližšie odchody spojov zo zastávok. Informoval o tom DPMK na sociálnej sieti.
„Stačí si vybrať zastávku a zobrazia sa vám najbližšie odchody spojov,“ uvádza s tým, že je možné naplánovať si cestu podľa GPS polohy vozidiel MHD.
Podľa dopravného podniku je možné spoje vyhľadávať bez nutnosti sťahovania aplikácie do mobilného telefónu. Virtuálnu odchodovú tabuľu cestujúci nájdu na webe DPMK v sekcii odchodová tabuľa.
„Stačí si vybrať zastávku a zobrazia sa vám najbližšie odchody spojov,“ uvádza s tým, že je možné naplánovať si cestu podľa GPS polohy vozidiel MHD.
Podľa dopravného podniku je možné spoje vyhľadávať bez nutnosti sťahovania aplikácie do mobilného telefónu. Virtuálnu odchodovú tabuľu cestujúci nájdu na webe DPMK v sekcii odchodová tabuľa.